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Yağışlı hava yılbaşına kadar sürecek....

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Meteoroloji Dairesi, yılın son gününe kadar yer yer yağmur beklendiğini açıkladı.
Yağışlı hava yılbaşına kadar sürecek....

Dairenin tahminlerine göre yarın yer yer, Cuma öğleye kadar yer yer yağmur, Cumartesi akşam saatleri sağanak, Pazar sağanak veya gökgürültülü sağanak bekleniyor.

Yer yer sağanak yağışlı geçecek 30 Aralık Pazartesi gününün ardından yılın son günü olan 31 Aralık Salı’nın ilk saatlerinde de yer yer sağanak görülecek.

En yüksek hava sıcaklığının 14-17 derece dolaylarında seyretmesi; güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise kuvvetli yer yer fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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