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Yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren 3 gün boyunca yağmur beklendiğini, hava sıcaklığının ise 17 – 20 derece dolaylarında seyredeceğini açıkladı.
Yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 5 – 11 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün, yarın ve cuma günleri yer yer sağanak beklenirken diğer günler hava, parçalı çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 21 - 24 derece, diğer günlerde ise 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri kuzey ve doğu yönlerden, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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