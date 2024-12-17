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Yağmurlu hava bugün de devam edecek

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Yağmurlu hava bugün de devam edecek
Yağmurlu hava bugün de devam edecek

Bugün öğleye kadar yer yer yağmur bekleniyor. Sıcaklık 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 17-23 Aralık tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün, parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, zamanla az bulutlu, yarın ve perşembe az bulutlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden, pazar ve pazartesi günleri güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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