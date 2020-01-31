Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile Sağlık Bakanlığı arasındaki sözleşme yenilenmedi diye sevkler durdu

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile Sağlık Bakanlığı arasındaki sevk sözleşmesinin yenilenmemesi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden YDÜ’ye sevkler durduruldu. Sağlık Bakanlığı ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi arasında sözleşmenin yenilenmemesi ve sevklerin durması sağlık sistemini kötü etkiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın sevk ücretlerini ödememesi ve borç birikimi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandığı ifade edilirken sevklerin yeniden başlamamasının özellikle Lefkoşa’da ciddi sıkıntılara sebep olduğu belirtildi. Özellikle yoğun bakım ünitesinde yatakların dolu olduğu ve hastaların sevk edilmesi gerektiğini kaydeden doktorlar bu konuda endişeli.



(MHA)