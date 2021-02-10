Yakıt için pazarlık usulü ihaleye çıkılıyor

Kıb-Tek Yönetim Kurulu ihalelerde ilk icraatını gerçekleştiriyor.

Kıb-Tek alınan yakıtın taşıma ihalesinin yüksek bedel ile olması nedeniyle, Başbakan Yardımcımız Ekonomi ve Enerji Bakanımız Erhan Arıklı tarafından iptal edilmesi sonrasında yapılan yeni çalışmalar neticesinde, çok daha uygun bedel ile yakıt taşımacılığını hayata geçirmek ve uluslararası yakıt taşıma ihalesi sonuçlanıncaya kadar Kıb-Tek Yönetim Kurulu, Bakanlar Kurulundan almış olduğu yetki ile, pazarlık usulü ihaleye çıkma kararı almıştır. İhale ile ilgili tüm dökümanlar Kurumumuzun Web sayfasında mevcuttur.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.