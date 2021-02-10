  • BIST 1.547
  • Altın 417,410
  • Dolar 7,0479
  • Euro 8,5507
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Yakıt için pazarlık usulü ihaleye çıkılıyor

» »
Kıb-Tek Yönetim Kurulu ihalelerde ilk icraatını gerçekleştiriyor.
Yakıt için pazarlık usulü ihaleye çıkılıyor

       Kıb-Tek Yönetim Kurulu ihalelerde ilk icraatını gerçekleştiriyor.

    Kıb-Tek alınan yakıtın taşıma ihalesinin yüksek bedel ile olması nedeniyle, Başbakan Yardımcımız Ekonomi ve Enerji  Bakanımız  Erhan Arıklı tarafından iptal edilmesi sonrasında yapılan yeni çalışmalar neticesinde, çok daha uygun bedel ile yakıt taşımacılığını hayata geçirmek ve uluslararası yakıt taşıma ihalesi sonuçlanıncaya kadar Kıb-Tek Yönetim Kurulu, Bakanlar Kurulundan almış olduğu yetki ile,  pazarlık usulü ihaleye çıkma kararı almıştır. İhale ile ilgili tüm dökümanlar Kurumumuzun Web sayfasında mevcuttur.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devrimci Komünist Birlik’ten Bir Dizi Acil Önlem Ve Kaynak Önerisi10 Şubat 2021 Çarşamba 16:09
  • Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği : “Hatalı saat uygulamasından vazgeçilsin”10 Şubat 2021 Çarşamba 16:01
  • Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İle Bir Araya Geldi10 Şubat 2021 Çarşamba 15:57
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'ye geldi10 Şubat 2021 Çarşamba 15:12
  • Muratoğlu:İŞAD, Arıklı'yı nasıl messenger gibi kullanır?10 Şubat 2021 Çarşamba 15:01
  • Devlet ''Tam Kapanma'' dedi onlar iş yerlerini açtı!10 Şubat 2021 Çarşamba 14:25
  • Tuvalet camından girip bilgisayarcıyı soydular!10 Şubat 2021 Çarşamba 14:23
  • 70 yaşındaki şahıs kapıyı kundakladı,araca sprey boya sıktı!10 Şubat 2021 Çarşamba 14:20
  • Çimen Önöral hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi10 Şubat 2021 Çarşamba 14:16
  • Vakıflar Genel Müdürü Ersoy : “KKTC'ye 5 Milyon Euroluk Restorasyon”10 Şubat 2021 Çarşamba 13:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti