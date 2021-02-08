Yalçın: “Tedarikçilerin Çalışma Saatleri Yeniden Düzenlenmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın, Bakanlar Kurulu kararıyla açık bırakılan işletme tedarikçilerinin belirlenen çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Marketlerin çalışma saatleri 08:00–17:00 saatleri arası olarak belirlenirken, tedarikçi firmaların çalışma saatlerinin 17:00-08:00 olarak belirlendiğini, bu durumun ise hem market sahiplerini hem de tedarikçi firmaları zora soktuğunu kaydeden Yalçın, hem market sahiplerinin hem de tedarikçi firmaların çok geç saatlere kadar çalışmak zorunda bırakıldığını kaydetti. Yalçın, tedarikçilerin yoğun tempo içerisinde gece geç saatlerde yollarda olmalarının riskine de dikkat çekti.

Bünyesinde birçok çalışanı olan şirketlerle, mahalle bakkalları ile offlicence’lerin bir tutulduğunu, bunun da kısıtlı sürede çalışmak zorunda bırakılan tedarikçilerin doğal olarak önceliğini büyük şirketlere vermesi neticesinde daha küçük şirketlerin mağduriyet yaşamasına neden olduğunu kaydeden Yalçın, marketlerle tedarikçi firmaların çalışma saatlerinin aynı saatlerde düzenlenmesiyle bu sorunların ortadan kalkacağını ifade etti.

Marketlerde tedarikçi firmaların ürünlerini genellikle ayrı kapıdan ayrı personelle depolara teslim ettiğini, müşterilerin ise ayrı kapıları kullandıklarını belirten Yalçın, market çalışma saatleri ile tedarikçilerin çalışma saatlerinin aynı olmasının sorun teşkil etmeyeceğini kaydetti. Yalçın, marketlerin çalışma saatlerinin artırılmasının da yoğunluğun önlenmesi adına faydalı olabileceğini vurguladı.