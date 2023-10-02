Yalova Spor Kulübü'nün genç futbolcusu Mustafa Baran hayatını kaybetti

Yalova Spor Kulübü'nün genç takımında oynayan Mustafa Baran yaşamını yitirdi.

Genç futbolcunun vefatı başta ailesi ve Yalova Spor Kulübü camiası olmak üzere tüm sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.

Mustafa Baran'ın vefatına ilişkin Yalova Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genç takım futbolcularımızdan kardeşimiz, arkadaşımız Mustafa Baran'ın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Başta tüm ailesi olmak üzere tüm Yalova camiasına baş sağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Mustafa"