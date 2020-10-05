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Yanlış Duruş Boyumuzu Kısaltabilir

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Aktif bir yaşam tarzınız olsa bile yemek yemek, çalışmak, sohbet etmek gibi gündelik hayatımızda birçok aktiviteyi yanlış oturarak gerçekleştiriyoruz.
Yanlış Duruş Boyumuzu Kısaltabilir

Son zamanların problemi haline gelen duruş bozukluğu omurgamızın yamulmasına ve kambur durmamıza neden oluyor. Omurganın en büyük düşmanı olan bu durum sırt, bel, boyun ağrısının en büyük nedenleri arasında yer alırken birçok sağlık sorunun da davetiyecisi konumunda yer alıyor. Öyle ki Journal of American Geriatric Society'de 2004 yılında yapılan bir araştırma, kötü duruş ile erken ölüm arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı. İyi bir duruş ise vücut kaslarının kas ve iskelet sisteminde dengeli ve uyumlu şekilde hizanlanması olarak tanımlanıyor.

 

Omurganın 3 Doğal Eğrisi Var

İyi duruşun anahtarının omurganızın pozisyonu olduğuna dikkat çeken Romatem Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Esin Selimoğlu, “ Omurganızın üç doğal eğrisi vardır. Boynunuzda, sırtınızın ortasında ve sırtınızın alt kısmında. Normal eğrilik 25- 40 derecedir. Doğru duruş bu eğrileri korumalı ancak artırmamalı. Ayrıca iki duruş şeklimiz vardır. Dinamik duruş, yürürken, koşarken veya bir şey almak için eğilirken olduğu gibi hareket ederken kendinizi nasıl konumlandırdığınızdır. Statik duruş ise otururken, ayakta dururken veya uyurken olduğu gibi hareket etmediğinizde nasıl tuttuğunuzdur. Kötü duruş sizi boynunuzdaki ve sırtınızdaki kasları fazla çalıştırmaya zorlar. Bağışıklık sisteminizin bu kasları iyileştirme çabaları, zamanla yakındaki eklemlerde iltihaplanmaya neden olur.” dedi.

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Kötü Duruş Sağlık Sorunlarının Habercisi

Selimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kötü duruş sağlığınız için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Örnek vermem gerekirse; omurganızı daha kırılgan ve yaralanmaya yatkın hale getirerek yıpratır, boyun, omuz ve sırt ağrısına, neden olur, esnekliğinizi azaltır, düşme riskini arttırır, sindirmeyi zorlaştırır hatta nefes kalitenizi bile bozabilir. Bu durumları yaşamamak için ise şu durumlara dikkat edilmesi gerekiyor; rahat alçak topuklu ayakkabılar giyin, çalışma alanınızın yüksekliğini iyi ayarlayın, kilonuzu koruyun, mümkün olduğunca hayatınıza hareket katın, otururken sık sık pozisyonunuzu değiştirin, ayaklarınızın yere değdiğinden emin olun, ellerinizi çok bükerek çalışmayın, telefon kullanırken eğilmeyin göz hizasında kullanın, uyku pozisyonunuza dikkat edin, çalışmalarınız arasına mola vererek kısa yürüyüşler yapın. Oturduğumuzda, ayakta durduğumuzda, yürüdüğümüzde veya hareket ettiğimizde - vücudumuz önceden öğrenilmiş motor kalıplarını takip eder. Vücudunuz kambur durmayı öğrendiyse, yapacağı budur. Bu yüzden bu sorun hayat kalitemizi etkilemesine izin vermeden ve daha ciddi sorunlara yol açmadan bir uzmana görünerek önlem almakta fayda var.”

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