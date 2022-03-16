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Yanlış mesaj atıldı, vatandaş pahalı benzin aldı

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Yanlış mesaj atıldı, vatandaş pahalı benzin aldı
Yanlış mesaj atıldı, vatandaş pahalı benzin aldı

Kıbrıs Türk Petrolleri tarafından dün akşam bayilere gönderilen ve sonrasında yanlış olduğu tespit edilen sms nedeniyle bir çok vatandaş zamlı akaryakıt aldı. 

Konuyu sosyal medyadan paylaşan ve vatandaşalra duyuran Çağ Petrol, zamlı akaryakıt alan vatandaşlara ulaşılacağını ve iadelerinin yapılacağını açıkladı.

Açıklama şöyle:

“KAMUOYUNA DUYURU

Değerli Müşterilerimiz,

Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılması hususunda bakanlar kurulu kararı ile resmi gazetede yayınlanmış olan uygulamaya ilişkin olarak, bayisi olduğumuz Kıbrıs Türk Petrolleri tarafından 15 Mart 2022 (dün gece) saat 21:57’de bizlere gönderilen SMS’te aynen belirtilmiş olan; “SAYIN BAYI, YAYINLANAN RESMI GAZETEDE SEHVEN BIR MADDEDE YANLISLIK YAPILMISTIR. YARIN RESMI GAZETE YAYINLANDIKTAN SONRA SATIS YAPILACAKTIR. YAYINLANAN SATIS FIYATINDA DEGISIKLIK OLMAYACAKTIR.” ifadelerine bağlı kalarak akaryakıt fiyatlarında indirim uygulaması 00:00-08:30 saatleri arasında devreye alınmamıştır. Sabah saatlerinde Kıbrıs Türk Petrolleri’nin bir gece önce bayilerine gönderdiği SMS’in yanlışlık sonucu ulaştırıldığı bilgisine varılmış ve 08:30 itibarı ile indirimli fiyatlar tarafımızdan uygulamaya alınmıştır.

Kurulduğu günden beri şeffaflık ilkesi ile hareket eden işletmemiz hiç bir müşterisinin mağduriyetine sessiz kalma taraftarı olamaz. K-Pet kaynaklı yanlış yönlendirme nedeni ile istasyonumuzdan 00:00-08:30 saatleri arasında akaryakıt alan müşterilerimize indirimden doğan iadelerin, tarafımızdan eksiksiz olarak yapılacağını kamuoyuna duyururuz.

Kredi kartı ile ödeme yapmış olan müşterilerimize bankaları aracılığı ile ulaşılıp iadeleri gerçekleştirilecektir. Nakit ödeme yapmış olan müşterilerimize ise istasyonumuzdaki kameralar ile araç plakalarını tespit etmek sureti ile Polis Genel Müdürlüğü vasıtası ile ulaşarak iadeleri gerçekleştirilecektir.

Çağ Petrol’den kaynaklı olmamasına rağmen yaşanmış olan bu karmaşıklıktan dolayı üzüntü duyduğumuzu belirtir, müşterilerimizin her zaman yanında olduğumuzu, müşterilerimizin mağduriyetine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha bu vesile ile vurgulamak isteriz.”

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