Yapay zekâ ile yeni bir insan türü keşfedildi

Nature Communications adlı bilim dergisinde, ezber bozan bir araştırma yayınlandı. Makalede, yeni ortaya çıkan, Neandertal ve Denisovan türlerinden melezlenmiş gizemli bir insan türünün var olduğu ileri sürüldü. Söz konusu türün, Afrika'dan göç eden modern Asya ırkına benzediği tespit edildi.

Yeni tür, bazı Avrupa enstitülerinden araştırmacıların günümüz Asyalılarının DNA'sını kullanarak geliştirdiği bir yapay zekâ algoritması tarafından keşfedildiği belirtildi.

YAPAY ZEKA ARKEOLOGLARI İŞİNDEN EDEBİLİR

Söz konusu yenilik, insanlığın evrimini daha iyi anlamak üzere kullanılabilir ve arkeologluğun ‘geleceği olmayan meslekler' listesine eklenmesine yol açabilir.

Centre for Genomic Regulation tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu çalışma; kullanılan teknolojinin biyoloji, genom ve evrim alanlarındaki diğer çıkmazların çözümünde kullanılmasını sağlayacaktır" denildi.

Neandertal türünün kökeni Avrupa'ya; Denisovan türünün kökeni ise Sibirya, Güney Asya ve Okyanusya'ya dayanıyor. Bu gizemli insan türünün, on binlerce yıl önce Afrika'dan göç eden modern Asya ırkıyla karşılaştığı ve ırklarının karıştığı tahmin ediliyor.

Pompeu Fabra Üniversitesi'nde bölüm başkanı olan araştırmacı Jaume Bertranpetit, "8 bin yıl evvel, insan ırkı Afrika'dan göç etti. Bunların bir kısmı ise günümüz modern insanlarını meydana getirdi. Afrika kıtasını terk ederek diğer kıtalara göç eden insanlar, günümüz nüfusunu var etti. Bu tarihten sonra da söz konusu tür, Afrika harici diğer kıtalara yerleşerek Neandertal türüyle birleşti ve melez bir tür meydana geldi" açıklamasını yaptı. Ancak üçüncü bir türle melezlenmeye dair bir kanıta şimdiye dek ulaşılamamıştı.

Günümüz Asyalılarının DNA'ları, söz konusu karışmayı ve üçüncü bir gizemli ırkın var oluşunu yansıtır nitelikte. Ancak araştırmacılar henüz net bir açıklama yapamıyorlar. Yapay zekânın çığır açan algoritması, farklı memeli türlerinin sinir sistemlerine dair modelleri algılayabiliyor ve insanların atalarının tarihsel gelişim süreçlerini resmedebiliyor.