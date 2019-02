Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e destek belirtti.

Kişmir, “Çeler ve ekibi hükümetin kurulduğu ilk günden itibaren özel sektörde sendikalaşmanın önünü açmak için ortaya koydukları çabalar ile özel sektör çalışanlarının hem çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hem de aldıkları ücretlerin daha yukarılara çekilmesi için atıkları adımlar emeğe ve emekçiye değer veren herkes tarafından takdir edilmesi gerekmektedir” dedi.

Konuyla ilgili açıklamasında, Çalışma Bakanlığı`nın özellikle yerli iş gücü istihdamını arttırmak için hayata geçirdiği teşvik sisteminin özel sektörde örgütlenmenin önünü açtığını kaydeden Kişmir bu sistem hayata geçmeden önce basın sektöründe mevcut olan 2 toplu iş sözleşmesi oranının şu anda 8’e çıktığı ifade edildi.

“Sadece bu örnek bile yapılan işin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir” diyen Kişmir şöyle devam etti:

“Mevcut 8 toplu iş sözleşmesinin 6’sının altında imzası olan Basın Emekçileri Sendikası ile karşı tarafın, yani 6 basın kuruluşunun arasında bugüne dek hiçbir sorun yaşanmamış, iş yerlerinde ortaya çıkan sorunlar da karşılıklı işbirliğiyle çözülmüştür. Kısacası bazı sermaye kesimlerinin özel sektörde sendikalaşmanın kötü bir şeymiş gibi olduğu algısını biz kendi sektörümüzde kırmış ve aslında toplu iş sözleşmelerinin hem çalışanlar hem de işverenler için zarardan çok yararı olduğunu ispatlamış bulunmaktayız.

İşin en üzücü yanı ise gerek bu konuda gerekse de yerli iş gücüne verilmek istenen maaş desteğine karşı açılan savaş ve yalanlara dayanan ithamlardır. Bu kesimlerin Çalışma Bakanı Zeki Çeler’e insafsızca saldırmaları bizler açısından kabul edilemez bir durumdur. Belki de tarihte ilk kez emekçileri bu kadar düşünen ve onların da insanca yaşaması için adımlar atan bir bakana yapılan bu saldırı aslında sadece Çeler’e karşı değil emeğe ve emekçiye karşı da yapılmış bir saldırıdır. Şu net olarak bilinmelidir ki, Bakan Çeler ve ekibinin özel sektörde sendikalaşma ve sefalet ücretinin altında maaş alan emekçilere yönelik yapmak istedikleri maaş desteğine karşı saldırgan bir tavır içerisine giren kesimler, her daim karşılarında biz emekten yana olan sendikaları bulacaklardır. Bu konuda acımasız ve her türlü kavgayı vermeye hazır olduğumuz bilinmelidir”.

“EMEK DÜŞMANLARINA KARŞI DURMAK EN ASLİ GÖREV”

Emek düşmanlarına karşı durmanın en asli görevleri olduğunu dile getiren Kişmir şunları kaydetti:

“Son günlerde gerek bir gazetenin attığı manşet, gerekse de hükümeti oluşturan 4 partiden birisi olan Halkın Partisi’nin bu konudaki duruşu bizleri oldukça rahatsız etmiş durumdadır. Diyalog Gazetesi’nin tamamen toplumun algısını yalan yanlış bir şekilde yönlendirmeye çalıştığı manşeti kesinlikle amacını aşmıştır. Çalışma Bakanı Zeki Çeler ve ekibinin şu anda gündemde olan tüzükle ilgili bilgilendirme toplantısına Diyalog Gazetesi Haber Müdürü bizzat katılmış, hatta Diyalog Gazetesi’nin sahibi olan kişinin otelinde düzenlenen toplantıda en ön sıraya oturarak bakanın ve ekibinin tüm söylediklerini not etmiştir. Hal böyleyken Diyalog Gazetesi tarafından verilen bilgilerin saptırılması ve asılsız bir haberi manşetine taşıyarak belirli kesimleri kışkırtması tamamı ile bilinçli yapılmış bir harekettir ve gazetecilik etiğine sığmamaktadır. Diğer yandan ise Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ile bu tüzük hakkında sendika başkanımız yaklaşık 2 ay önce görüşmüş ve Özersay’dan olumlu yönde tavır ortaya koyacaklarının sözünü almıştı. 7 Ocak 2018 seçimleri öncesinde malum gazetenin sahibi olan kişi ile Özersay’ın isminin birçok kez yan yana gelmesi ve ortaya çok sayıda iddia atılmasıyla Özersay ile partisinin bugünkü tavır değişimi arasında bir bağ olup olmadığı bizlerin kafasında büyük soru işaretleri yaratmıştır! Neden 2 ay önce bu tüzüğe olumlu bakan bir parti malum gazetenin manşetinden sonra bu tüzük hakkında çekinceler ortaya koyma gereğini duymuştur? Bu sorunun cevabını gerçekten merak ediyoruz.

Tekrardan buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, emeğe ve emekçiye karşı açılan her savaşta bunu yapanlar karşılarında bizleri bulacaklardır. Tüm üyelerimiz ve yoldaş sendikalarımız ile emekten yana olanları desteklemeye, emeğin karşısında olanları ise deşifre edip ortaya koymaya çalıştıkları oyunlarını bozmaya devam edeceğiz”.