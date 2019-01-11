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Yarder “Askıda Gıda Projesi” başlattığını açıkladı

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YARDER, “askıda gıda projesi” başlattığını açıkladı.
Yarder “Askıda Gıda Projesi” başlattığını açıkladı

YARDER, “askıda gıda projesi” başlattığını açıkladı. 

YARDER Başkanı Talip Sancar yazılı açıklamasında, projenin bugün itibari ile Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan “Jumbo Store” isimli iş yerinde başladığını bildirdi.

Sancar, ülkenin içinde bulunduğu zor günlerde gerek ekonomik gerek doğal afetlerin yarattığı zorluklar için beraberlik adına bir çok projeye imza attıklarını ve bir nebze olsun katkı sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Enflasyonla mücadele adına 20 firma ve esnafla yüzde 10 ile 30 arasında indirim başlattıklarını ve bugün projeyi destekleyen firmaları 140’a çıkardıklarını belirten Sancar, ülkede seyreden ekonomik sıkıntılar bitene kadar da bu projenin devam etmesi temennisinde olduklarını dile getirdi.

Sancar, sel felaketinde yaraları sarmak için gerekli yardımları yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini ifade ederek, yaptıkları çalışmaları şöyle sıraladı:

“Çeşitli hastanelerde kasvetli havasından ötürü yanlarında olmak adına vatandaşlarımıza belli zaman aralıkları ile poğaça ve çay ikramında bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz. Yine eski kültürümüzü yaymak adına ecdadımızın gerçekleştirmiş olduğu askıda ekmek projemizi surlar içindeki Bozbey fırınında başlattık ve hâlâ devam ettirmekteyiz.

Bugün itibari ile Jumbo store iş birliğiyle askıda gıda projemizi başlatmış bulunmaktayız. İnsanımızın bize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı bu projelerin sürekli yapılması gerekliliği açıkça ortaya koyulmuştur. Coğrafi konumundan ötürü büyük sıkıntılı coğrafyalarla yan yana yaşamaktayız. Bu bizlere aynı gemide olmanın bir ve beraberlik gerektirdiğini sürekli hatırlatmalı ve böyle ince fikirli desteklerle ilişkilerimizi güçlendirmelidir. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daim olmasını diler kamu oyuna saygı ile duyururum.”

Sancar’ın açıklamasına göre, projeye destek veren dernekler şunlar:

“Ak Hataylılar Kardeşlik ve Kültür Derneği, Rauf Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği, KKTC Gaziantep Kültür Derneği, KKTC Milli İradeye Saygı Platformu Gençlik Kolları.”

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