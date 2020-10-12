  • BIST 1.178
  • Altın 486,173
  • Dolar 7,8535
  • Euro 9,2749
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakan Pilli:7 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Yarım kiloya yakın uyuşturucuya 1 ay hapis!

» »
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Boğazköy’de düzenlenen operasyonda 280 gram hintkeneviri ve 180 gram ile yakalanan Smart Abeyewe ile suç ortağı Cengiz Han Topacık dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Yarım kiloya yakın uyuşturucuya 1 ay hapis!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Boğazköy’de düzenlenen operasyonda 280 gram hintkeneviri ve 180 gram ile yakalanan Smart Abeyewe ile suç ortağı Cengiz Han Topacık dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı 


Narkotik Şube’de görevli polis memuru İbrahim Atabek, 1 Ekim saat 19.30 sıralarında aldıklarıihbar üzerine Boğazköy’de pusuya yattıklarını söyledi. Polis, zanlı Topacık’ın bölgedeki reklam tabelaları altına 280 gram hintkeneviri ve 180 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bırakırken görüldüğünü ifade etti. Polis, daha sonra bırakılan uyuşturucuları almak için ZRH 367 plakalı araç ile Smart Abeyewe’nin olay yerine geldiğini, makul kuvvet kullanılarak suçüstü hali tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının aracında da arama yapıldığını, 2 gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde
uyuşturucu madde 5 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını belirtti.Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.
Mahkeme her iki zanlıyı da 1 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu: "ELAM suç örgütü ilan edilmeli ve kapatılmalı"12 Ekim 2020 Pazartesi 17:16
  • Girne'de yarın 6 saatlik elektrik kesintisi!12 Ekim 2020 Pazartesi 17:10
  • KAR-İŞ ülkenin her yanında öğrenci taşımacılığına başladıklarını açıkladı12 Ekim 2020 Pazartesi 16:15
  • Bağımsızlık Yolu'ndan Derinya Olayları açıklaması12 Ekim 2020 Pazartesi 16:11
  • Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke HAYIR12 Ekim 2020 Pazartesi 16:10
  • Çavuşoğlu:Ders kayıpları en kısa sürede giderilecek12 Ekim 2020 Pazartesi 16:09
  • En düşük katılımlı seçim12 Ekim 2020 Pazartesi 16:01
  • Yarın sağanak yağış bekleniyor12 Ekim 2020 Pazartesi 15:54
  • Kayıp Şahıs Bulundu12 Ekim 2020 Pazartesi 15:41
  • İzcan: Safları sıklaştırma zamanı12 Ekim 2020 Pazartesi 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti