Yarım kiloya yakın uyuşturucuya 1 ay hapis!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Boğazköy’de düzenlenen operasyonda 280 gram hintkeneviri ve 180 gram ile yakalanan Smart Abeyewe ile suç ortağı Cengiz Han Topacık dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Boğazköy’de düzenlenen operasyonda 280 gram hintkeneviri ve 180 gram ile yakalanan Smart Abeyewe ile suç ortağı Cengiz Han Topacık dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı



Narkotik Şube’de görevli polis memuru İbrahim Atabek, 1 Ekim saat 19.30 sıralarında aldıklarıihbar üzerine Boğazköy’de pusuya yattıklarını söyledi. Polis, zanlı Topacık’ın bölgedeki reklam tabelaları altına 280 gram hintkeneviri ve 180 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bırakırken görüldüğünü ifade etti. Polis, daha sonra bırakılan uyuşturucuları almak için ZRH 367 plakalı araç ile Smart Abeyewe’nin olay yerine geldiğini, makul kuvvet kullanılarak suçüstü hali tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının aracında da arama yapıldığını, 2 gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde

uyuşturucu madde 5 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını belirtti.Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme her iki zanlıyı da 1 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.