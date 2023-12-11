Yasa Dışı Avcılık: Avcılık Kontrollerinde Ava Kapalı Bölgede Yakalandı

Yaban Hayatı Yasasına Aykırı Hareket: Ülke Genelinde Yapılan Avcı Kontrollerinde M.M.(E-27), Ava Kapalı Bölgede Kanunsuz Avcılık Yaptığı İçin Hukuki Süreçle Karşı Karşıya

Ülke Genelinde Avcılık Kontrollerinde Hukuk Skandalı: M.M.(E-27) Tarafından Yapılan Yasa Dışı Avcılık, Pamuklu-Mehmetçik Köyleri Arasındaki Ava Kapalı Bölgede Gerçekleşti. Polis, Şahıs Hakkında Yasal İşlem Başlattı ve Soruşturma Devam Ediyor.

10 Aralık 2023 tarihinde polis ekiplerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği avcı kontrollerinde, M.M.(E-27) adlı şahsın, Pamuklu-Mehmetçik köyleri arasındaki ava kapalı bölgede kanunsuz bir şekilde avlanırken tespit edildiği ortaya çıktı. Yaban hayatını düzenleme yasasına aykırı olarak gerçekleşen bu olay, yerel yetkililer tarafından büyük bir endişe ve ciddiyetle ele alınıyor.