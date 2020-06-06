Yaşadışı Yollarla KKTC'ye Sığınmacı Getirdiler

04.06.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, onaylanmış liman olmayan Akdeniz - Yayla

sahilinden A.Y.(E-45)’nin kullanımında bulunan sürat teknesi ile KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptığı tespit edilerek tutuklanmıştır. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamına söz konusu sürat teknesi ile ülkeye kanunsuz giriş yaptığı değerlendirilen sayılara henüz tespit edilemeyen sığınmacılar ise aranmaktadır.

Olayla ilgi soruşturma devam etmektedir.