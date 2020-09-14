Yasak Bölge' de Avlanan Şahısların Haklarında Yasal İşlem Başlatıldı

13.09.2020 tarihinde, KKTC genelinde II. İnce Av kapsamında yapılan rutin avcı kontrolleri neticesinde;
C.Ü. (E-52)’nün Lefke’de 56 numaralı av bölgesi içerisinde bulunan Lefke Göletinin 500 metreden yakın alanı içerisinde; G.Y. (E-49)’nin Mersinlik köyünde 17 numaralı ava kapalı bölge olan Azganlık barajı içerisinde kanunsuz olarak avlandıkları; O.Ç.(E-75)’nin ise Güzelyurt’da 52 numaralı av bölgesi içerisinde, kullanımında bulunan aracının ön yolcu kısmında tasarrufundaki av tüfeğini kurulu bir halde bulundurduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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