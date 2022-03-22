  • BIST 2.171,49
  • Altın 918.845
  • Dolar 14.8165
  • Euro 16.3314
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Yaşanan kriz KKTC’nin ayağına da sarıldı!

» »
Yaşanan kriz KKTC’nin ayağına da sarıldı!
Yaşanan kriz KKTC’nin ayağına da sarıldı!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy Meclis'te “ Son Siyasi Gelişmeler” ile ilgili bir konuşma yaptı.

Ukrayna’daki savaşa değinen Akansoy,  bölgeden kaçan insanların komşu ülkelerden AB ülkelerine geçtiğini kaydederek ölü ve yaralı sayıları hakkında bilgi verdi. 10 milyon Ukraynalının yerinden edildiğini de vurgulayan Akansoy, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin hukuku ihlal olduğunu kaydetti.

Uluslararası hukukun ihlal edildiği her olayın kötü olduğunu dile getiren Akansoy, NATO ve AB’nin bu savaştaki rolü ve yeni dünyanın yapılanmasıyla ilgili örnekler verdi.

Yaşanan krizin KKTC’nin “ayağına da sarıldığını” belirten Akansoy, “ Kıbrıs sorunu cumhurbaşkanının tutumu nedeniyle belirsizlikten belirsizliğe sürükleniyor” dedi.

Bunun ülkeyi uluslararası dünyadan uzaklaştırdığını ifade eden Akansoy, bu tavırların diplomatik dili tıkadığını, söz sahibi olmayı fikri bile alınmayan bir yapıya dönüştürdüğünü söyledi.
Akansoy, uluslararası hukukun dışına çıkarak yapılan her söylemin, ülkeyi arka bahçe konumuna düşürdüğünü belirterek BM’nin ortak zemin çağrısına kulak verilmesi gerektiğini söyledi.
Belirleyen değil belirlenen, özne değil nesne konumuna gelindiğini söyleyen Akansoy, çözüm zeminin yeniden ortaya konması gerektiğini belirtti.
Akansoy, Batı blokunun kendini yeniden yapılandırırken TC’nin alacağı rolün ilişkileri yeniden düzenleme zorunluluğu getireceğini ifade ederek, “ bizim de bunu göz önünde bulundurarak adım atmamız gerekir” dedi.
Antalya Diplomasi Formu’nda Cumhurbaşkanı Tatar’ın iki devlet politikasından mutlu olduğunu, ancak Borel’e “Bana bir şey anlatacaksa Anastasiadis anlatsın o bana iletir” dediğini anlatan Akansoy, bunun uluslararası hukuktan nasıl kopulduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıva gıdalar ile beleniyordu22 Mart 2022 Salı 13:39
  • Zeybekköy’de çömine bacası tavandaki merteği alevlendirdi22 Mart 2022 Salı 13:36
  • Klima montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten beton zemine düştü22 Mart 2022 Salı 13:34
  • Mağusa'da 18 yaşından küçük bir şahsa tütün ürünü sattı22 Mart 2022 Salı 13:31
  • Tuzluca'da hırsızlık22 Mart 2022 Salı 13:30
  • En fazla yağış Tatlısu ve Mallıdağ'da kaydedildi22 Mart 2022 Salı 13:25
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Nevruz Bayramı Töreni’ne katıldı: KKTC bir gerçektir22 Mart 2022 Salı 13:23
  • Cumhurbaşkanlığı o fotoğrafı yalanladı: Boğaz Şehitliği’nde kahvaltı yapılmadı, iddialar gerçek dışı22 Mart 2022 Salı 13:18
  • Töre göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini yarın Ankara’ya yapıyor22 Mart 2022 Salı 13:16
  • Çağıner'den Arıklı'ya: Bu konular, ‘balon’ konular22 Mart 2022 Salı 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti