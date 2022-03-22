Yaşanan kriz KKTC’nin ayağına da sarıldı!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy Meclis'te “ Son Siyasi Gelişmeler” ile ilgili bir konuşma yaptı.

Ukrayna’daki savaşa değinen Akansoy, bölgeden kaçan insanların komşu ülkelerden AB ülkelerine geçtiğini kaydederek ölü ve yaralı sayıları hakkında bilgi verdi. 10 milyon Ukraynalının yerinden edildiğini de vurgulayan Akansoy, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin hukuku ihlal olduğunu kaydetti.

Uluslararası hukukun ihlal edildiği her olayın kötü olduğunu dile getiren Akansoy, NATO ve AB’nin bu savaştaki rolü ve yeni dünyanın yapılanmasıyla ilgili örnekler verdi.

Yaşanan krizin KKTC’nin “ayağına da sarıldığını” belirten Akansoy, “ Kıbrıs sorunu cumhurbaşkanının tutumu nedeniyle belirsizlikten belirsizliğe sürükleniyor” dedi.

Bunun ülkeyi uluslararası dünyadan uzaklaştırdığını ifade eden Akansoy, bu tavırların diplomatik dili tıkadığını, söz sahibi olmayı fikri bile alınmayan bir yapıya dönüştürdüğünü söyledi.

Akansoy, uluslararası hukukun dışına çıkarak yapılan her söylemin, ülkeyi arka bahçe konumuna düşürdüğünü belirterek BM’nin ortak zemin çağrısına kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

Belirleyen değil belirlenen, özne değil nesne konumuna gelindiğini söyleyen Akansoy, çözüm zeminin yeniden ortaya konması gerektiğini belirtti.

Akansoy, Batı blokunun kendini yeniden yapılandırırken TC’nin alacağı rolün ilişkileri yeniden düzenleme zorunluluğu getireceğini ifade ederek, “ bizim de bunu göz önünde bulundurarak adım atmamız gerekir” dedi.

Antalya Diplomasi Formu’nda Cumhurbaşkanı Tatar’ın iki devlet politikasından mutlu olduğunu, ancak Borel’e “Bana bir şey anlatacaksa Anastasiadis anlatsın o bana iletir” dediğini anlatan Akansoy, bunun uluslararası hukuktan nasıl kopulduğunun göstergesi olduğunu söyledi.