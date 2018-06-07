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Yaşanası bir Güzelyurt için

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CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ve Belediye Meclis Üyesi adayları, dün Güzelyurt Sanayi Bölgesini ziyaret ederek esnaf ve zanaatkar ile sohbet etti.
Yaşanası bir Güzelyurt için

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican ve Belediye Meclis Üyesi adayları, dün Güzelyurt Sanayi Bölgesini ziyaret ederek esnaf ve zanaatkar ile sohbet etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Bican, ziyarette yaptığı konuşmada, sanayi bölgesinin kendi kaderine terk edildiğini savunarak, bundan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Göreve gelmesi ile birlikte bölge esnaf ve zanaatları ile bir araya geleceğini, sorunları birlikte ve ortak akılla çözeceğini ifade eden Bican, bölgenin toparlanması için elinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

“YAŞANASI BİR GÜZELYURT İÇİN…”

“Mevcut başkanın ilgisizliğinden, plansızlığından dolayı çarpık yapılaşmanın başını alıp gittiğini” ileri süren Bican, aynı yerde tamirciler, imalatçılar, kafeler, restoranlar, üniversite binası, itfaiye binası, yeni hastane inşaatı ve konutlar ile satış yerlerinin yer aldığını, böyle devam ederse bölgede içinden çıkılmaz bir durum yaratılacağını söyledi.

“Sanayi bölgesindeki çarpık yapılaşmanın önüne geçeceğiz” diyen Bican, yurttaşlara temiz, planlı, sürdürülebilir, yaşanası bir Güzelyurt sözü verdi.

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