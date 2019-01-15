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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Arter’i ziyaret etti

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Gazimağusa’da yeni kurulan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ilk ziyaretlerini Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e yaptı.
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Arter’i ziyaret etti

Gazimağusa’da yeni kurulan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ilk ziyaretlerini Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e yaptı. Dernek Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins ve Asbaşkan Semral Erel ziyarette Gazimağusa Belediyesi’nin toplum büyükleri için verdiği hizmetin çok güzel olduğunu ifade ederek bunun geliştirilmesi için görüşlerini iletti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ülkemiz ve Gazimağusa için yeni kurulan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin ihtiyaç duyulan konulara parmak bastığını, belediyenin İkinci Bahar Yaşam Kulübü çerçevesinde belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarına çeşitli hizmetler götürdüğünü söyledi. Daha çok hizmetin yapılması gerektiği düşündüklerini ancak sadece belediyenin çalışmasıyla ihtiyaçların karşılanmasının kolay olmadığını ifade eden Başkan Arter, belediyenin altyapı ve mali desteğiyle uygulanacak olan bilgi ve gönüllü olarak yapılacak çalışmalara destek olacaklarını belirtti. İhtiyaç duyulan konularda ilerleme kaydedileceğini, DAÜ’nün de çalışmalara entegre olarak dernek çalışmalarını el birliğiyle ileriye götüreceklerini söyledi.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins ise, 3 ay önce kurulan bir dernek olarak ilk ziyaretlerini Başkan İsmail Arter’e yaptıklarını ifade ederek, belediye ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Jenkins, bakıma muhtaç yaşlı insanlar için faaliyet göstereceklerini, bu konuda hem yasal eksiklik olduğunu hem de bakım evlerinin durumunun sıkıntılı oluğunu söyledi. DAÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü ve Sağlık Bilimleri Bölümüyle mart ayında seminerler düzenleyeceklerini, devletin ihmal ettiği bir konu olduğunu, yaşlı nüfusun artmakta olduğunu söyledi. Jenkins, bu konuda kurumların olmamasının sıkıntıya neden olduğunu,  Ab’den durum tespiti yapmak için proje katkısı alacaklarını da ifade ederek, belediyenin her ay yaşlıları ziyaret etmesini ve sağlık kontrolü yapmasını takdir ettiklerini, kendi annesinin belediye ekiplerini dört gözle beklediğini ve bu hizmetten çok mutlu olduğunu söyledi.

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