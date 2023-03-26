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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Jenkins, yaşlıların sorunlarını anlattı

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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Jenkins,yaşlıların sorunlarını anlattı. Her yaşlı birey, onuruyla yaşamayı ve bakılmayı hak eder...
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Jenkins, yaşlıların sorunlarını anlattı

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Jenkins 'ye yaptığı açıklamada, yaşlıların hak ettikleri noktada olmadıklarını, hem kurumsal hem de yasal altyapının hazırlanması için kendilerinin büyük uğraş verdiklerini, hükümetin de bu kapsamda yapması gerekeni acilen hayata geçirmesini istedi. Yaşlı sorunlarının en başında bakım ve bakım evlerinin yetersizliği geldiğine dikkati çeken Jenkins, Sınırüstü Bakımevi’nin kapanmasıyla bu sorunların daha da büyüdüğünü ifade etti.

"Bakımevlerinde yatak yok, devletin acilen var olan kaynakları kullanıp daha fazla yatak kapasitesini artırması gerekiyor" diyen Hatice Jenkins, ülkede şu an mevcut 4 bakımevinin bulunduğunu, onların da imkansızlık nedeniyle kapanma noktasına geldiğini belirtti ve "Hayatta hiç kimsesi olmayan yaşlılarımızı o zaman ne yapacağız " sorusunu sordu. BRT

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