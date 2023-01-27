Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi webinar düzenledi

Zoom platformu üzerinden önceki gün düzenlenen seminer, İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Pehlivan Sarıbudak tarafından verildi.
YTKD Hemşirelik Şube Amiri Dr. Berna Arifoğlu koordinatörlüğünde, Dr. Ayşe Aydındoğmuş, Demet Erol, Fatma Sevgili ve Fadime Bilgin’in katkılarıyla düzenlenen webinara tüm hastanelerin Acil servis, Yoğun Bakım ve Onkoloji Servislerinde çalışan toplam 56 hemşire katıldı.
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