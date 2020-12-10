Yayaya Çarpıp Kaçtı… 25 Yaşındaki Ülkü Durgut Yaralandı

Ülkü Durgut isimli yaya yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kazaya karışmış olan araç ve sürücüsünün tespit çalışmaları devam ediyor.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Lapta'da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, batı istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsizce seyreden plakası ve kimliği meçhul araç sürücüsü, yolu yaya olarak geçmeye çalışan Ülkü Durgut (K-25)'a çarpıp olay yerinden kaçmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Ülkü Durgut'un kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Kazaya methaldar araç ve sürücüsünün tespit çalışmaları devam ediyor.”