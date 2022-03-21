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Yaz saati uygulaması ne zaman başlayacak?

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Kıbrıs’ta yaz saati uygulaması bu Pazar başlayacak.
Yaz saati uygulaması ne zaman başlayacak?

Kıbrıs’ta yaz saati uygulaması bu Pazar başlayacak.

27 Mart Pazar günü, sabah saat 03.00`te, saatlerin bir saat ileriye alınmasıyla yaz saati uygulamasına geçilmiş olacak. Yaz saati uygulaması 30 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

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