Yaz saati uygulaması ne zaman başlayacak?

Kıbrıs’ta yaz saati uygulaması bu Pazar başlayacak.
27 Mart Pazar günü, sabah saat 03.00`te, saatlerin bir saat ileriye alınmasıyla yaz saati uygulamasına geçilmiş olacak. Yaz saati uygulaması 30 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.
Kıbrıs’ta yaz saati uygulaması bu Pazar başlayacak.
27 Mart Pazar günü, sabah saat 03.00`te, saatlerin bir saat ileriye alınmasıyla yaz saati uygulamasına geçilmiş olacak. Yaz saati uygulaması 30 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.
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