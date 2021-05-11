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YDP Başkan Yardımcısı, karantinada kalmamak için sahte evrak düzenledi

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Suphi Asıltürk'ün tarafından evrakta sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldığı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
YDP Başkan Yardımcısı, karantinada kalmamak için sahte evrak düzenledi

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suphi Asıltürk karantina kurallarına uymayıp evrakta sahtecilik yaptığı öğrenilmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı yaptığı incelemeler sonucunda polise suç duyurusunda bulunulduğu ve polisinde Suphi Asıltürk tarafından evrakta sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldığı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Asıltürk'ün 20 Nisanda yurtdışına çıktığı ancak evrakta 26 Nisan’da çıkmış gibi gösterildiği daha sonra ise 29 Nisan da adaya geri döndüğü ancak heyette olmuş gibi gösterilip evrakta sahtecilik yaparak karantinaya girmemesi için evrak düzenlediği ve bu evrağı tedavüle sürdüğü belirlendi.  

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bizlere gelen evrakta bakan ile birlikte çıkış yapıp tekrardan bakan ile adaya geleceği söylenen şahsın Bakandan önce çıkış yaptığı ve Bakandan öncede tekrardan adaya giriş yaptığı görüldü. Kendisine evrağın bakan ile birlikte giriş çıkış yapılacağı için verildiği ancak bakan ile birlikte olmadığı belirlendi. Bu neden üzerine Sağlık Bakanlığı’nın konu hakkında soruşturma başlattığı ve daha sonra olayı polise bildirildiği açıklandı.

MHA

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