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YDP: "Ev Karantinası Derhal Başlamalıdır"

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Ülkemizde salgının giderek artması halk arasında paniğe yol açmıştır.
YDP: "Ev Karantinası Derhal Başlamalıdır"

Hükümetin son aldığı kararlar ise maalesef ülkedeki salgını, hem sağlık hem de ekonomik açıdan kaosa çevirmiştir. Özellikle hiç bir ön tedbir alınmadan uygulamaya konan 7 günlük karantina kararı, işleri içinden çıkılamayacak bir noktaya getirmiştir.

Ülkemize kayıt için gelen öğrenciler, tatil için gelen turistler ve bir gerekçe ile yurt dışına çıkmış KKTC vatandaşları saatlerdir havaalanında bekletilmektedir.

Özellikle daha önceden yurt dışına gitmiş KKTC vatandaşlarına karantina parasını ödetmek, kabul edilemez bir uygulamadır. Hukuken de sorunludur.

Hastalığın seyri ve seviyesi tesbit edilmeden her pozitif vakalı kişi hastahanede kontrol altına alınmaktadır. Öte yandan toplanan yüzlerce temaslı otellere tıkılmakta, herhangi bir doktor kontrolü olmadan onlara günlerce tecrit uygulanmaktadır. Devlet sanki bazı otelleri zengin etmek için bir kampanya yapmış gibidir.

Bu durumda alınması gereken en önemli tedbir "Evde Karantina" uygulamasına geçiştir. Ciddi ceza uygulaması ile birlikte alınacak bu tedbir, hem devletin üstündeki yükü azaltacak, hem de insanları psikolojik açıdan rahatlatacaktır. Bu şartlarda uygulanan karantina, hasta olmayanı bile hasta eder niteliktedir.

Avrupa’nın bir çok ülkesi dahi bırakın semptom göstermeyen hastaları, hafif semptomluları bile eve gönderirken, bizim ısrarla bu insanları hastahane ve karantina merkezlerine toplamamız anlaşılabilir bir uygulama değildir.

Hükümetin bu konuda acil tedbir üretmesi şarttır.

Bu durumun devam etmesi halinde karantina merkezlerinde istenmeyen olaylar vuku bulursa sorumlusu bu kararı alanlar ve uygulayanlar olacaktır.

 

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