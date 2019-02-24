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YDP Gazimağusa Piyalepaşa Örgütü kuruldu

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Gazimağusa Piyalepaşa Örgütü kuruldu.
YDP Gazimağusa Piyalepaşa Örgütü kuruldu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Gazimağusa Piyalepaşa Örgütü kuruldu.

YDP’den yapılan açıklamaya göre toplantıda İlçe Başkanı Mehdi Uysal, Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, Genel Başkanı Erhan Arıklı konuşma yaptı.

İlçe Başkanı Mehdi Uysal, hedeflerinin ilk seçimde Gazimağusa’dan beş milletvekili çıkarmak olduğunu belirtti.

Örgüt toplantısında bir konuşma yapan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz da, YDP’nin giderek bir umut partisi haline geldiğini ve ülkeyi düzlüğe çıkaracak tek parti olduğunu savundu.

Piyalepaşa Örgüt toplantısında konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise hükümete eleştirilerde bulundu.

Dörtlü koalisyonun artık uzatmaları oynadığını savunan Arıklı, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın; KIB-TEK, Dome Otel ve Şeker Sigorta’da var olduğunu öne sürdüğü “yolsuzluk ve usulsüzlüklere ses çıkarmadığını” iddia etti.

Arıklı, CTP Milletvekili Doğuş Derya’yı da Vicdani Ret Yasası’nı komite gündemine alarak, hükümeti baypas etmekle suçladı.

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