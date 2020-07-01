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YDP Genel Başkan Yardımcısı Özkan: “çatı aday tartışmaları artık bitmeli”

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YDP Genel Başkan Yardımcısı Özkan: “çatı aday tartışmaları artık bitmeli”
YDP Genel Başkan Yardımcısı Özkan: “çatı aday tartışmaları artık bitmeli”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan, partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendi adayı ile girmeye kararlı olduğunu açıkladı.

“Anayasa Mahkememizin tartışmalı kararından sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri yeni bir anlam kazanmıştır” diyen Özkan, mahkemenin 2004 yılındaki içtihadını değiştirdiğini savunarak, YDP’nin davasını reddettiğini belirtti.

YDP’nin uzun süre önce gündeme getirdiği ‘çatı aday’ formülünün diğer partiler tarafından kabul görmemesi üzerine parti genel başkanını, Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiklerini anımsatan Özkan, “Adayımız toplum nezdinde de kabul görmüştü.” dedi.

Yazılı açıklama yapan Özkan, pandemi dolayısıyla ertelenen seçimlere yönelik şu anda bazı kesimler tarafından “çatı aday” formülünün yeniden gündeme getirilmeye çalışıldığını belirtti.

“Bu tartışmaların devam etmesi milli davaya inanan kesimlerde bir zafiyet olduğu izlenimi yaratmaktadır. YDP olarak biz bu tartışmaların içinde yokuz” ifadelerini kullanan Özkan, YDP’nin kendi adayı ile bu seçimlere girmeye kararlı olduğunu, teşkilatlarının seçim kampanyasına hız vermesi gerektiğini kaydetti.

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