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YDP Genel Seçimlerin De Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İle Birlikte Yapılması Önerisinde Bulundu

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YDP Genel Seçimlerin De Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İle Birlikte Yapılması Önerisinde Bulundu
YDP Genel Seçimlerin De Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İle Birlikte Yapılması Önerisinde Bulundu

Yeniden Doğuş Partisi, Genel Seçimlerin de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte yapılması önerisinde bulundu.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, yazılı açıklamasında, böylelikle hem çifte masraf yapmaktan kurtulmuş olunacağını, hem de 2021’e güçlü bir iktidar ile girileceğini savundu.

UBP-HP Hükümeti’nin  yolun sonuna geldiğini ileri süren Büyükyılmaz, şöyle dedi:

“Hükümet krizinin baş göstermesi ile birlikte her zaman olduğu gibi çeşitli hükümet senaryoları da konuşulmaya başlandı. Bize göre UBP-HP Hükümetinin alternatifi ancak bir seçim hükümeti olabilir. Ülkemizi kasıp kavuran sağlık ve ekonomik kriz hat safhaya ulaştığı malumdur. Hal böyle iken önümüzdeki yılları da etkileyecek bu krizden ancak güçlü, geniş tabanlı ve istikrarlı bir iktidar ile çıkmak mümkündür.”

Büyükyılmaz, YDP’nin, bir erken seçim hükümetine içerden veya dışarıdan destek vermeye hazır olduğunu da ifade etti.

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