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YDP: “Jeneratör ihalesi ülkeye ihanettir”

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YDP gündemde olan jeneratör ihalesi ile ilgili bir açıklama yayımladı
YDP: “Jeneratör ihalesi ülkeye ihanettir”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz Hükümet döneminde büyük tartışmalara neden olan 4 adet Jeneratör ihalesi konusunda partimizin tavrı son derece açık ve nettir.

Jeneratör ihalesi yapılması konusunda bilerek veya bilmeyerek Jenaratör lobilerine alet olan kişi kurum ve kuruluşları Malta örneğini incelemeye davet ediyoruz. Malta Hükümeti de Jeneratör lobilerine teslim olmuş ülkeye 11 adet jeneratör almış fakat 1 yıl sonunda bu jenaratörleri durdurarak iade etmişti. Uğranan zarar dolayısı ile Malta Enerji şirketi hisselerinin büyük bölümünü Çinli bir şirkete devretmek zorunda kalmıştı.

Ülkemizde de jeneratör lobileri basın yayın organlarını ve bazı akademisyenleri ve siyasilerle birlikte ilgili sendikayı da kullanarak lobi çalışması yapmakta ve hükümetler üzerinde büyük baskı oluşturmaktadırlar.

Ülkemizin önümüzdeki 4 yıl boyunca ekstra elektirik üretimine ve bunun içinde herhangi bir jeneratör alımına ihtiyacı yoktur.  Halihazırda enerji potansiyelimizin nacak  %53’ünü kullanır durumda iken jenaratör lobisine boyun eğerek, anlamsız bir şekilde zaten borç batağında olan kurumu daha da borçlandırıp batmasına neden olacak bu ihaleyi açmak ülkeye ihanet olduğu kadar insan aklı ile alay etmektir.

Yapılacak olan iş bellidir. Alternatif enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmak. Teknik olarak bunun olabilmesi için de ülkemizin bir büyük elektirik şebekesine enterkonnekte olup bağlanmamız gerekiyor. Bu da Türkiye’den kablo ile elektirik getirilmesi ile mümkün olabilecektir.

Kablo ile elektirik getirilmesi gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin programında varken ve Türkiye ile imzalanan bütün protokollerde yer almışken, hiçbir Hükümetin bu konuda ciddi bir adım atmaması veya atamaması Jeneratör Lobisinin gücü ile birlikte, yıllardan beri KIB-TEK’ten nemalanan ve oradan her ihalede milyonlar kazanan rant çevrelerinin siyasete etkisi ile açıklanabilir.

YDP Jeneratör ihalesine sonuna kadar karşı çıkacaktır. Bu Hükümetin yapacağı iş Enerji Dairesini hızla kurmak ve Türkiyeden kablo ile elektiriğin ülkemize gelmesini sağlamak olmalıdır. Bugün AB uğruna yanıp tutuşan fakat AB kriterleri konusunda ayak süren çevrelere tavsiyemiz, enerji konusunda Güney Kıbrıs’ın yaptıklarını incelemeleridir. Güney Kıbrıs AB Troykasının dayatması neticesi enerji üretimini özelleştirmiş, 3 ayrı şirkete lisans vermiş ve 350 Milyon auroluk özel yatırımın önünü açmıştır.

YDP olarak Hükümeti kararlı olmaya, tehdit ve şantajlara boyun eğmemeye  ve bir an evvel gerekli çalışmaları yaparak ülkenin önünü açmaya davet ediyoruz.

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