“YDP Kadın Kolları Atatürk ve Zübeyde hanımı unutmadı”

Yeniden Doğuş Partisi Kadın Kollarından bir heyet bugün Atatürk anıtı ve Zübeyde Hanım büstünü ziyaret ederek saygı duruşunda bulunarak şükranlarını sundu.

Yeniden Doğuş Partisi Kadın Kollarından bir heyet bugün Atatürk anıtı ve Zübeyde Hanım büstünü ziyaret ederek saygı duruşunda bulunarak şükranlarını sundu.

5 Aralık 1934 yılında, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 84 yıldönümü nedeniyle bugün Lefkoşa’da bulunan Atatürk anıtı ve Zübeyde hanım büstü önünde düzenlenen törende YDP Kadın Kolları Genel Başkanı Nurcan Çiftçi bir konuşma gerçekleştirdi. Çiftçi konuşmasında, öncelikle Atatürk’ü bu önemli gün dolayısı ile saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz dedi.

Avrupa ülkelerinden önce Türk kadınına seçme, seçilme hakkı vererek onurlandıran Atatürk olmuştur. Hepimiz biliyoruz ki dünyada kendini çok gelişmiş olarak gören birçok devlet te bu haklar bizden yıllar sonra ve o ülkelerin kadınlarının zorlaması ile verilmiştir.

Yaşadığımız bu dönem için kıyaslama yapmamız gerekirse bizlerden on yıllar sonra birçok ülkedeki kadınlara tanınan haklarda ilerleme bizde ise gerileme olmuştur. Bizler nerede kaldık, onlar nerede ilerliyorlar.

Dünyadaki istatistik verilere bakıldığında, 1930’lu yıllarda Türk kadının yeri dünyada ilk onlarda iken şimdi120 sıralara düşülmesi hepimiz için üzücü bir durumdur.

Bizler Yeniden Doğuş Partisi olarak ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kadınların yaşamın her alanındahak ettiği yerialabilmesi ve dahada geriye gidilmemesi içintüm kadınlarımızın dayanışmasının dahada üst seviyelere çıkarılması gerektiğine inanmaktayız.