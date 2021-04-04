YDP Kurultayına doğru gerginlik artıyor... Arıklı kusasım geldi!

"Karşıyaka, Mormenekşe, Yeniboğaziçi vs. gibi bölgelerde benimle ilgili üyelerimizin kulağına fısıldanan iftira ve iddialar karşısında resmen kusasım geldi."

Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Genel Başkanı adayı Erhan Arıklı açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Malum olduğu üzere Bakanlıktaki yoğun işlerim dolayısı ile 10 Nisan'daki Kurultaya fazla vakit ayıramıyorum.

Son haftaya girerken üyelerimizi ulaşmaya çalışıyorum.

Karşıyaka, Mormenekşe, Yeniboğaziçi vs. gibi bölgelerde benimle ilgili üyelerimizin kulağına fısıldanan iftira ve iddialar karşısında resmen kusasım geldi.

Akaryakıt ihalesi için Türkiyede şirket kurduğumdan tutun, Kıb-Tek teki yolsuzluk dosyalarını kapatmak için ilgili firmadan 32 milyon lira rüşvet aldığıma kadar, bizim onca işsiz üyemiz varken Bakanlığa DP ve UBP lileri doldurduğumdan tutun, 200 kişilik liste yapıp Kurultaydan sonra bunları partiden atacağıma kadar, bu partiyi kapatmak için yeni bir parti kurdurduğumdan tutun, seçilmezsem Türkmenistana yerleşeceğime kadar yüzlerce iddia ve iftira...

Diğer partilerdeki iş, kredi, arsa vs. gibi vaatleri anlarım da bu kadar çirkin iftiraları anlamam.

Sizleri Allaha ve üyelerimize havale ediyorum...