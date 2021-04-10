YDP'de kurultay günü... 4118 üye oy kullandı! Salon boşaltılıyor...

YDP'de kurultay günü... 4118 üye oy kullandı!
YDP Kurultayında oy verme işlemi sonlandı!. Birazdan oy sayım işlemine başlanacak.
YDP'de başkanlık için Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu yarışıyor.
YDP’nin bugün toplanan 3. Olağan Genel Kurultayında oy sayımına geçildi.
Arıklı ile Zaroğlu’nun genel başkanlık için yarıştığı kurultayda oy verme işlemi saat 20.00 itibariyle sona erdi.
Kurultay’da genel başkan yanında parti meclisi, kadın kolları, gençlik kolları, disiplin ve denetleme kurulları da seçilecek.
İlk sandıkta oyların tasnifi yapılıyor.
İlk gözlemlere göre yarışın iki aday arasında yakın yakın gittiği görülüyor...
Sağlık Bakanlığı Salonun Boşaltılmasını İstedi
Divan başkanı Turan Büyükyılmaz açıklama yapıyor. Adaylar dışındaki herkesin salondan ayrılması isteniyor. Salon boşaltılıyor...
Sonuçlar az sonra açıklanacak...
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