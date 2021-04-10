  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

YDP'de kurultay günü... 4118 üye oy kullandı! Salon boşaltılıyor...

» »
YDP'de kurultay günü... 4118 üye oy kullandı! Salon boşaltılıyor...
YDP'de kurultay günü... 4118 üye oy kullandı! Salon boşaltılıyor...

YDP'de kurultay günü... 4118 üye oy kullandı!

YDP Kurultayında oy verme işlemi sonlandı!. Birazdan oy sayım işlemine başlanacak.

YDP'de başkanlık için Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu yarışıyor.

YDP’nin bugün toplanan 3. Olağan Genel Kurultayında oy sayımına geçildi.

Arıklı ile Zaroğlu’nun genel başkanlık için  yarıştığı kurultayda oy verme işlemi saat 20.00 itibariyle sona erdi. 

Kurultay’da genel başkan yanında parti meclisi, kadın kolları, gençlik kolları, disiplin ve denetleme kurulları da seçilecek.

İlk sandıkta oyların tasnifi yapılıyor.

İlk gözlemlere göre yarışın iki aday arasında yakın yakın gittiği görülüyor...

 

Sağlık Bakanlığı Salonun Boşaltılmasını İstedi

Divan başkanı Turan Büyükyılmaz açıklama yapıyor. Adaylar dışındaki herkesin salondan ayrılması isteniyor. Salon boşaltılıyor...

Sonuçlar az sonra açıklanacak...

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son 24 saatte 68 yeni Coivd-19 Vakası10 Nisan 2021 Cumartesi 19:18
  • Ev karantinası başlıyor! Kimler ev karantinasına girebilecek?10 Nisan 2021 Cumartesi 15:49
  • Trodos'a kar yağdı10 Nisan 2021 Cumartesi 15:41
  • Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı10 Nisan 2021 Cumartesi 15:32
  • Firari suçlu KKTC'de yakalandı!10 Nisan 2021 Cumartesi 15:01
  • Pazar Günü Sokağa Çıkma Yasağı Devam Ediyor10 Nisan 2021 Cumartesi 14:17
  • Hortum hasar yarattı10 Nisan 2021 Cumartesi 13:42
  • UBP'de Genel Sekreter Hasipoğlu oldu!10 Nisan 2021 Cumartesi 13:35
  • UBP Genel Sekreterini seçiyor10 Nisan 2021 Cumartesi 13:05
  • En Fazla Yağış Nereye Düştü?10 Nisan 2021 Cumartesi 12:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti