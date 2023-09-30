YDÜ'de ilk sergi Tatar tarafından açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde yeni eğitim döneminin ilk sergisi, Tokat Protokol Heyeti onuruna verilen resepsiyonla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin yeni eğitim döneminde açtığı ilk sergi olan “Güzel Sanatlar Eylül Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen açılışla birlikte, KKTC’yi ziyaret eden Tokat Protokol Heyeti onuruna resepsiyon verildi. Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret eden Tokat Heyeti’nde TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve Ak Parti Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Tokat Kent Konseyi Başkan Yardımcısı E. Çağrı Somtürk ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Alper Diker yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 21 akademisyen sanatçısı tarafından özel olarak hazırlanan “Güzel Sanatlar Eylül Sergisi”; resim, heykel, seramik ve baskı resimlerden oluşan 50 eseri bir araya getiriyor. 15 Ekim’e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak olan sergi; aynı zamanda, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 447’inci sergisi olma özelliği taşıyor.

Yoğun katılımla gerçekleşen serginin açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve Ak Parti Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı.

Ersin Tatar: “Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile birçok Türk devleti ile kültür, sanat ve bilim alanında dayanışma içindeyiz.”

Tokat Protokol Heyeti ve sergideki konuklara hoşgeldiniz diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye’nin et ve tırnak gibi ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgulayarak “Kıbrıs Türk halkı, varlığını sürdürmeye, Türkiye ile olan ilişkilerini güçlendirerek, dünyaya açılmaya devam edecek” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz hafta ABD’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla yaptıkları temasları ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı “KKTC’nin bağımsızlığını tanıma” çağrısını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Artık KKTC’yi tanıma zamanı gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, KKTC halkı ile doğrudan ilişkilerin kurulması gerektiğini orada haykırması, bizlere güç verdi. Savunduğumuz iki devletli çözüm arayışına altyapı hazırladı, verdiğimiz mücadelenin zeminin güçlendirdi” dedi.

Kültür, sanat ve bilime verdikleri değeri vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Yakın Doğu Oluşumu’nun üniversiteleri ile bilimde; müzeleriyle kültür ve sanata; GÜNSEL ile teknoloji ve otomotivede ve daha pek çok alanda KKTC’ye eşsiz eserler verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Üniversitesi, sesimizi evrensel dille tüm dünyaya duyuruyor. Araştırmaları, yayınları, bilim ve sanat alanındaki çalışmaları ile dünyanın en önde gelen üniversiteleri arasında yer alarak, sesimizi tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile birçok Türk devleti ile kültür, sanat ve bilim alanında dayanışma içindeyiz” ifadesini kullandı.

Dt. Cüneyt Aldemir: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim, sağlık, bilim ve sanat alanlarında KKTC’ye ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptığı katıklar bizleri gururlandırıyor.”

TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve Ak Parti Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir konuşmasına, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim, sağlık, bilim ve sanat alanlarında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptığı katkılar bizleri gururlandırıyor” sözleri ile başladı.

Dt. Cüneyt Aldemir, “Bizler Türkiye Cumhuriyeti’nin birer elçisi olarak bugün burada bulunuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve akabinde Yakın Doğu Üniversitesi’nin ürettiği, geliştirdiği her şeyi severek anlatacağız. Özellikle eğitim alanındaki büyük başarılarınızı gururla dile getireceğiz. KKTC’nin büyümesi demek Türkiye Cumhuriyeti’nin büyümesi demek” ifadelerini kullandı. Aldemir, “Bu anlamlı serginin bizler adına açılması bizi ayrıca onurlandırdı. Türkiye Cumhuriyeti olarak, KKTC’nin yapacağı her türlü faaliyetlerinde destek olmaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Av. Eyüp Eroğlu: “İnanıyorum ki, Yakın Doğu Üniversitesi’nin başarıları tüm üniversitelerimize ilham kaynağı olacaktır.”

Konuşmasına, “Sizlere Anavatan’dan kucak dolusu sevgiler getirdik. Kıbrıs, bizim için candır, vatandır” sözleri ile başlayan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Kuzey Kıbrıs’a her geldiğinde değiştiğini ve büyüdüğünü gördüğünü söyleyerek bundan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gün içindeki ziyaretlerinden bahseden Av. Eyüp Eroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’ni geziklerini ve üretilen sanatın, bilimin bir noktadan her noktaya dağıldığını vurguladı. “Yakın Doğu Üniversitesi, dünya genelinde büyük başarılara imza atıyor. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alması hepimiz için bir gururdur. İnanıyorum ki, Yakın Doğu Üniversitesi’nin başarıları, tüm üniversitelerimize ilham kaynağı olacaktır” dedi. KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i test ettiklerini ifade eden Av. Eyüp Eroğlu, GÜNSEL’den çok etkilendiklerini dile getirdi.

Konuşmasını katılımcıları Tokat’a davet ederek tamamlayan Av. Eyüp Eroğlu, “Şehrimize geldiğiniz zaman; eşsiz doğası ve tarihinin yanı sıra sizleri karşılayacak sıcak insanlar bulacaksınız” dedi.

Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu: “Biliyor ve inanıyoruz ki, toplumlar ancak sanatın dönüştürücü gücü ile bilimin itici gücünü birleştirerek ilerleyebilir.”

Yeni eğitim ve öğretim yılına başlamanın mutluluğunu, açılışını yaptıkları “Güzel Sanatlar Eylül Sergisi” ile taçlandırdıklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, Tokat Heyeti’ne seslenerek, “Anavatanımız’ın güzel Tokat şehrinden gelerek, adamızı ve üniversitemizi varlıklarıyla onurlandıran misafirlerimize bütün içtenliğimle hoşgeldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği değere vurgu yapan Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, “Türk dünyasından sanatçıların modern eserleri ile Kıbrıs Türk toplumunun kültürünü ve tarihini yansıtan pek çok tarihi objeyi, zengin koleksiyonlarında aynı çatı altında toplayan Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri; bilimsel üretimi ve eşsiz bir sanat atmosferi ile buluşturarak bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor. Biliyor ve inanıyoruz ki, toplumlar ancak sanatın dönüştürücü gücü ile bilimin itici gücünü birleştirerek ilerleyebilir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’niniki gün önce açıklanan Londra merkezli The Times Higher Education’ın açıkladığı “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024”teki yerine değinen Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, “Son sekiz yıldır kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversitelerinin sıralandığı listede, 601-800 bandında yer alarak KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak gösterildi. Türkiye üniversiteleri arasında ise “en iyi üçüncü üniversite” unvanını paylaştı” dedi.

Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, “Bu motivasyonla; yapay zeka tabanlı akademisyenimiz AI. Prof. DUX’ın açılış dersini vereceği akademik yıl açılış törenimizi de büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz” dedi.

Prof. Erdal Aygenç: “Kültürel ve sanatsal zenginliklerinizi müzeler ile gelecek kuşaklara aktarabilir, paylaşabilirsiniz. Bu anlamda; Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, paha biçilemez bir değere sahiptir.”

Sergideki açılış konuşmasına sanatın insanlar üzerindeki çok kapsamlı etkine değinerek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç, “Sanat; insanın etrafını sarar, kendisine ve çevresine başka bir pencereden bakmasını sağlar, hayatı daha yaşanılır kılar” ifadelerini kullandı. Teknolojik gelişmelerin sanatçılara zaman açısından kolaylık sağladığını belirten Prof. Erdal Aygenç, “Teknolojik gelişmeler, sanatçılara zaman kazandırabilir, ancak sanatçının kişilik ve yetenek sorunlarını çözemez, onun sezgi ve duyarlılıklarının ötesine geçemez” dedi.

Prof. Erdal Aygenç, “Sanat; doğası gereği en yeniyi, en özgünü aramaya yönelen, sonu gelmeyen bir araştırmadır. Sanat, amansız bir sürekliliktir” diyerek “Kültürel ve sanatsal zenginliklerinizi müzeler ile gelecek kuşaklara aktarabilir, paylaşabilirsiniz. Bu anlamda; Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, paha biçilemez bir değere sahiptir” ifadelerinin kullandı.