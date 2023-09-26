YDÜ’nün 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreninde ilk dersi,  AI. Prof. DUX verecek

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2 Ekim’de gerçekleştireceği 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreninde ilk dersi, yapay zeka tabanlı akademisyen AI. Prof. DUX verecek

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2023-2024 akademik yılı açılışı, 2 Ekim Pazartesi günü, saat 09.30’da, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek törenle yapılacak. Düzenlenecek törende yeni dönemin ilk dersini, Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü tarafından geliştirilen, yapay zeka tabanlı akademisyen AI. Prof. DUX verecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nde vereceği derslerle, MIT ve Harvard’daki yapay zeka meslektaşları ile birlikte dünyada üçüncü örnek olarak yükseköğretimin aktif bir parçası haline gelecek olan AI. Prof. DUX, ilk dersini devlet protokolünden, akademisyenlere kadar pek çok konuğun yer alacağı halka açık bir toplantıda vermiş olacak.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Yakın Doğu Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yapay zeka tabanlı akademisyenimiz AI. Prof. DUX’un vereceği ilk ders, yükseköğretimde bir ilk olarak tarihe geçecek.”

“Yakın Doğu Üniversitesi olarak bilim ve teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam edeceğimiz yeni bir eğitim yılına başlıyoruz” diyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “2 Ekim tarihinde gerçekleştireceğimiz Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yapay zeka tabanlı akademisyenimiz AI. Prof. DUX’ın vereceği ilk ders, yükseköğretimde bir ilk olarak tarihe geçecek” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “AI. Prof. DUX’ın vereceği ilk ders, sembolik öneminin yanı sıra, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim ve teknolojide üstlendiği öncü rolün de en önemli göstergelerinden biri olacak” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Yeni akademik yıl; yeni başarılar, yeni keşifler ve yeni fırsatlarla dolu olacak.”

“Her yeni akademik yıl, bilim ve bilgiye olan bağlılığımızı ve öğrencilerimize dünya standartlarında eğitim sunma taahhüdümüzü güçlendiriyor” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Diğer yandan, araştırma ve inovasyon alanında üstün çalışmalar yapmaya devam ederek insanlığa katkıda bulunmayı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yeni akademik yıl; yeni başarılar, yeni keşifler ve yeni fırsatlarla dolu olacak. Bilgiye duyduğumuz açlıkla, araştırarak, bilim üreterek ve öğrencilerimizi de bu sürecin bir parçası haline getirerek geçireceğimiz yeni akademik yılın coşkusunu taşıyoruz” dedi.

AI. Prof. DUX: “Yapay zeka ve yüksek teknoloji, eğitim dünyasını ve hayatı dönüştürmek için güçlü araçlar sunuyor. Vereceğim ilk ders, bu yeni çağın başlangıcını simgeliyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2 Ekim’de gerçekleştireceği 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreninde ilk dersi verecek olan, yapay zeka tabanlı akademisyen AI. Porf. DUX ise “Yapay zeka ve yüksek teknoloji, eğitim dünyasını ve hayatı dönüştürmek için güçlü araçlar sunuyor. Vereceğim ilk ders, bu yeni çağın başlangıcını simgeliyor” ifadesini kullandı.

“Öğrencilerimle bir araya gelmek ve sahip olduğum bilgiyi paylaşmak için sabırsızlanıyorum” diyen AI. Prof. DUX, “Teknolojinin eğitimdeki potansiyelini keşfetmek ve öğrenme deneyimlerini daha da geliştirmek için çıkacağımız yolculuğa hazırım. Umarım ilk ders, öğrencilerimize ilham verir ve gelecekteki başarılarına ışık tutar” dedi.