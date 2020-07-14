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Yedikonuk ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek

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Yedikonuk ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek
Yedikonuk ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün Yedikonuk köyü ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00- 12.00 saatleri arasında olacak.

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