Yedikonuk ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün Yedikonuk köyü ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00- 12.00 saatleri arasında olacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün Yedikonuk köyü ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00- 12.00 saatleri arasında olacak.
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