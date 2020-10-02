  • BIST 1.146
  • Altın 475,430
  • Dolar 7,7508
  • Euro 9,0797
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1576 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi

Yemin eden 100 polis göreve başladı

» »
Polis Okulu Müdürlüğü’nde “61. Dönem Polis Temel Eğitim Kursu” yemin ve mezuniyet töreni yapıldı. Mezun olan 100 polis memuru yemin ederek Polis Örgütü kadrosuna dâhil oldular
Yemin eden 100 polis göreve başladı

Polis Okulu Müdürlüğü’nde “61. Dönem Polis Temel Eğitim Kursu” yemin ve mezuniyet töreni yapıldı. Mezun olan 100 polis memuru yemin ederek Polis Örgütü kadrosuna dâhil oldular.

61. Dönem Polis Temel Eğitimi Kursunu birincilik ile tamamlayan Bayan Polis Memuru Kübra SARİ dönem mezunları adına yaş kütüğüne plaket çaktı. Kurs ikincisi Polis Memuru Öskan ÖZERAL olurken, kurs üçüncüsü ise Polis Memuru Temay ERTUNA oldu. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP'li Savaşan:Türkiye müdahale değil, kendisi ile uyumlu bir cumhurbaşkanı ile çalışmak istiyor02 Ekim 2020 Cuma 16:03
  • Akıncı, Orman Dairesi Eski Müdürlerinden Altay Fırat’ı kabul etti02 Ekim 2020 Cuma 15:59
  • Arıklı hala karantina'da:Komplo mu?02 Ekim 2020 Cuma 15:47
  • Acı haber geldi...Hayatını kaybetti02 Ekim 2020 Cuma 15:39
  • Baraka’dan Tiyatroların Kapalı Gece Kulüplerinin Açık Olmasına Oyunlu Protesto02 Ekim 2020 Cuma 15:35
  • Merkez Bankası ''Covid-19 Yaklaşımını '' 30 kasıma kadar uzattı02 Ekim 2020 Cuma 15:33
  • Girne’de bir araçta 211 adet patlayıcı madde bulundu02 Ekim 2020 Cuma 15:32
  • Yolda yürüyen şahıstan şüphelenen polis toplamda 129 gram uyuşturucu ele geçirdi02 Ekim 2020 Cuma 15:27
  • Boğazköy'de uyuşturucu02 Ekim 2020 Cuma 15:27
  • Sıcaklıklar yeniden artıyor02 Ekim 2020 Cuma 15:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti