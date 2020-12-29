Yenal Senin, Arıklı'nın asgari ücret açıklamalarını tutarsız bulduğunu söyledi

Halkın Partisi Genel Başkan Vekili Yenal Senin, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın asgari ücrete ilişkin açıklamalarının tutarsız olduğunu söyledi. Senin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Sayın Arıklı çok değil, daha 27 gün önce asgari ücret karşısında sert muhalefet ederek ‘oynanan tiyatroya son verilmeli’ demişti. Ancak hükümete geldikten hemen sonra söylemler değişmeye başladı. Pek tabii ideal olan asgari ücretin yaşanılan seviyeye gelmesi için her kesimin elini taşın altına koymasıdır. Mevcut durum kabul edilemez. Bu nedenle bu zor dönemde hem işçi/çalışan alın terinin karşılığını almalı hem de işverene destek çıkılmalıdır. Bu nedenle Ekonomi Bakanlığı kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir” ifadesine yer verdi.

“Asgari ücreti yeterince artıramıyorsak piyasayı ucuzlatacağız” şeklinde konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, daha önce asgari ücretin döviz karşısında yüzde 40’larda değer kaybettiğini söyleyerek asgari ücreti belirleme sürecini “ucube” diye nitelendirmişti. Arıklı, Türkiye’de asgari ücrette yüzde 36 civarında iyileşme yaşanırken, KKTC’de bunun tam tersi olmasının kabul edilebilir olmadığını belirtmişti