Yeni anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti meclise girer? İşte sonuçlar...

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin yaptığı son ankete göre önümüzdeki Pazar bir seçim yapılacak olsa 4 parti kesin olarak Meclis’e giriyor.

Temmuz ayı içerisinde yapılan ankette, dağıtılmamış oy oranlarına göre

%18.5 UBP, %14.5 HP, %12.65 CTP ve %5.39 ile TDP Meclis’e kesin olarak girerken, dağıtılmamış oranlarda %2.34 oy oranında gören DP’nin durumu ise belirsiz.

Ankete katılanların %23.89’u oy kullanmam, %13.82 kararsızım derken, %7.96 ise karma oy kullanacağını belirtti.

Anket sonuçlarına göre, YKP, BKP, TKP-YG ile KSP ise dağıtılmamış oranları ile 0.5- 1 bandında görülmekte.

Genç Tv’de Aysu Basri Akter’in Günün Getirdikleri programına konuk olan Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi Direktörü Mine Yücel anket sonuçlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Telefonla gerçekleştirilen ankette Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven, mutluluk algısı ölçüldü.

“EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİ”

Ankete katılanlar, en önemli sorun olarak ekonomiyi görürken, ekonomik durumla ilgili beklentilerde kötümser bir hava var. Ankete katılanların çok büyük bir bölümü adil bir ekonomik yapı içinde yaşadığına inanmazken, %40’ı ekonomik sıkıntı içinde olduğunu belirtti, %15’lik bir dilim ise ekonomik anlamda rahat bir hayat sürdürdüğünü ortaya koydu.

“ÇÖZÜM İSTENCİ SÜRÜYOR”

Nisan 2017 içerisinde yapılan ankette %68.13 olan ‘çözüm isteği’ Temmuz ayında yapılan ankette %67.4 olarak çıkarken, Kıbrıs Türk toplumunun çözüm istencinin devam ettiğinin gösterdiğine işaret edildi. Ankete göre en az %32 oranında bir kesim ise ya ‘çözümü çok istemiyor’ ya da ‘kesinlikle istemiyor’. Anket sonuçları ayrıca, iki toplum arasındaki güven oranlarının düştüğünü de ortaya çıkardı.

“OY KULLANMAM DİYENLER…”

“Önümüzdeki Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” şekildeki soruya ise ankete katılanların %23.89’u oy kullanmam, %13.82’i ise kararsızım derken, %7.96’lık bir dilim ise karma oy kullanacağını belirtti. Dağıtılmamış oranlara göre %18.5 UBP, %14.5 HP, %12.65 CTP ve %5.39TDP Meclis’e kesin olarak giriyor. Oy oranı %2.34 çıkan Hükümetin küçük ortağı DP’nin ise barajı geçip geçmeyeceği belirsiz.

UBP’DE DÜŞÜŞ, TDP’DE YÜKSELİŞ

Hükümetin büyük ortağı UBP’nin, ankette birinci parti çıkmasına rağmen, Ocak ve Nisan ayındaki ankete göre oyları düşerken, CTP ile HP’nin oylarını koruduğu, TDP’nin ise oylarını artırdığı görülmekte.

Ankette ayrıca, YKP, BKP, TKP-YG ve KSP’nin oy oranlarının ise dağıtılmamış durumda 0.5 ile 1.0 diliminde olduğu ortaya çıktı.

Karma, kararsız ve oy kullanmayacağım diyenlerin oranı dikkate alınarak partilerin aldıkları oy oranlarına göre tarafımızdan yapılan dağılıma göre ise dağıtılmış oy oranları şöyle şekilleniyor:

UBP: 34.05, HP: 25.86, CTP: 23.28, TDP: 9.92, DP: 4.31 Diğer: %2,58