Yeni Avcı Olacak Kişilere 10 Temmuz’da Eğitim Verilecek

İçişleri Bakanlığı, Avcı Eğitim Komisyonu Atanma ve Avcı Eğitimi Tüzüğü kuralları gereği, yeni avcı olacak kişilere yönelik, Avcı Eğitim Komisyonu tarafından 10 Temmuz tarihinde eğitim verileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Avcı Eğitim Komisyonu Atanma ve Avcı Eğitimi Tüzüğü kuralları gereği, yeni avcı olacak kişilere yönelik, Avcı Eğitim Komisyonu tarafından 10 Temmuz tarihinde eğitim verileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, verilecek eğitim sonucunda 11 Temmuz tarihinde yapılacak sınavda başarı gösteren ve 21 yaşını doldurmuş kişilere “Av Ruhsatı Çıkarabilir Belgesi”, 18-21 yaş arasındaki kişilere ise “Öğrenci Avcı Belgesi” verileceği belirtildi.

BAŞVURU 7 TEMMUZ’A KADAR

İçişleri Bakanlığı Merkezi Av Komisyonu’ndan yapılan açıklamada da, öğrenci avcı adayı ve avcı adayı kişilerin dilekçeleri ile birlikte belirtilen evraklarla 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan eğitim ve sınava başvuru için 7 Temmuz Çarşamba gününe kadar kaymakamlıklara veya Avcı Eğitim Komisyonu’na müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.

İstenen evraklar şöyle:

“-Kimlik Kartı Fotokopisi

-Av Ruhsatı almaya engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’ndan alınacak rapor. Uzmanlarından alınacak ve Avcılık Yapmaya Uygundur ibaresi yer alacaktır.

-İki adet vesikalık resim

-Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi”

Eksik evraklı müracaatların işleme konulmayacağı vurgulanan açıklamada, eğitimin 10 Temmuz Cumartesi günü saat 08.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi Salon No: 4’de yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, sınavın ise 11 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00’da yine Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi Salon No: 4’de yapılacağı bildirildi.