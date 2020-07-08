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Yeni cezaevinde sona doğru

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Yeni cezaevinde sona doğru
Yeni cezaevinde sona doğru

İçişleri Bakanlığı, yeni cezaevinin tamamlanmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. 2019 yılında personele yönelik kapsamlı eğitimlerin tamamlanmasının ardından x ray cihazları, parmak izi, retina okuyucu akıllı cihazların montesi tamamlanmış ve kamera sistemlerinin kurulumu yapılmıştı. Teknik donanımın tamamlanmasından sonra bu hafta iç mefruşat ve mobilyaların gelmesiyle yeni cezaevinde sona gelindi.

Yeni cezaevinde kadın, çocuk ve erkek birimleri ayrı ayrı binalarda çağdaş bir yapıyla bir birileriyle bağlantısı olmayacak şekilde oluşturuldu. Yeni cezaevi, çok yönlü atölyeleri, mahkumların vakit geçirebilecekleri spor tesisi ve tiyatro salonuyla, mahkumların tahliye sonrası sosyal hayata entegrelerini sağlayacak çağdaş bir yapıda tasarlandı.

Mahkumların tahliye oldukları zaman meslek sahibi olarak topluma kazandırılmalarını kolaylaştıracak eğitim alanlarıyla çağdaş bir anlayışla kurgulanan yeni cezaevinde basketbol sahası dahil olmak üzere, spor tesisleri ve birçok atölyeyi içinde barındıran suça ve suçluya yönelik ders alabilecekleri ve sosyal hayata hazır olabilecekleri atölyeler mevcut. İçişleri Bakanlığının 2020 hedefleri arasında olan yeni cezaevinin tamamlanmasında beklenen mobilyaların yüklenici firmadan teslim alınıp kuruluma geçildiği ve artık sona gelindi.

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