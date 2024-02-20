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Yeni Ercan'da Bir buçuk günde 800 TL otopark ücreti…

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Yeni Ercan'da Bir buçuk günde 800 TL otopark ücreti…
Yeni Ercan'da Bir buçuk günde 800 TL otopark ücreti…

Yeni Ercan Havalimanı'nda yaşanan otopark ücreti isyanı, bir vatandaşın 1.5 gün süren seyahati sonrasında karşılaştığı 800 TL'lik fatura ile gündeme geldi. Cumartesi akşamı saat 20.30'da Ankara'ya giden ve 1.5 gün sonra ülkesine dönen vatandaş, otopark ücretinin fahiş bir şekilde belirlendiğini belirterek, devletin bu konuda denetim yapması gerektiğini dile getirdi.

Vatandaş, “Devlet havalimanında kim belirliyor bu fiyatı, neye göre belirleniyor… Belli değil.” diyerek özel otopark işletmecilerinin belirlediği ücretlerin şeffaf bir şekilde açıklanması ve denetlenmesi gerektiğini vurguladı. Otopark ücretlerinin seyahat maliyetlerini artırması ve vatandaşları mağdur etmesi, sosyal medyada da geniş bir tepki topladı.

Havalimanı otopark ücretleri genellikle havalimanı yönetimi ve özel işletmeciler arasında belirlenirken, bu tür durumlar kamuoyunda sık sık gündeme gelmekte. Vatandaşlar, benzer durumlarla karşılaştıklarında şikayetlerini dile getirerek konunun çözümü için yetkililerden adımlar atılmasını talep ediyor. Bu olayın ardından otopark ücretlerine ilişkin denetimlerin artması ve şeffaflığın sağlanması için kamuoyunda daha fazla talep olması bekleniyor.

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