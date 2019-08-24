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Yeni partinin adı ve logosu ortaya çıktı

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Türkiye siyasetinde yeni parti tartışmaları tüm hızıyla devam ederken kısa adı YAP olan Yaşam ve Adalet Partisi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldı.
Yeni partinin adı ve logosu ortaya çıktı

Ankara'da yeni parti tartışmaları devam ediyor. Ahmet Davutoğlu Türkiye gezisine devam ederken, Ali Babacan da yeni parti kuracağını ilan etmişken dikkat çeken bir adım atıldı.

Kısa adı YAP olan Yaşam ve Adalet Partisi için için Türk Patent ve Marka Kurumu'na 20 Ağustos'ta başvuru yapıldığı ortaya çıktı. YAP'ın başvuru numarası ise 2019/78236.

Yeni partinin logosunda başak, güneş ve terazi simgelerinin yer alması dikkat çekti. Yaşam ve Adalet Partisi'nin marka başvurusunu kimin yaptığı ise belli değil.

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TPE'nin açıklaması
TPE sitesinde başvuruyla ilgili, "Başvurunuz veri giriş aşamasındadır. Mal ve hizmet girişi, kodlama ve arama işlemlerinden sonra KHK'nın 7. maddesine/ 6769 sayılı Kanunun 5. maddesine uygunluk açısından incelenecek olup reddedilip edilmeyeceğine karar verilecektir. Herhangi bir şekli eksiklik saptanmaması ve reddedilmemesi halinde başvurunuz yaklaşık 6 ay sonraki Resmi Marka Bülteni'nde ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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