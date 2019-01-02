Yeni plakaya geçiş için son tarih 31 Ocak

Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Tüzüğü’nde geçen yıl yapılan değişiklik, tüm araçlarda plaka değişimini zorunlu kılıyor. Ay sonuna kadar plakalarını değiştirmeyenleri ceza bekliyor.

Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Tüzüğü’nde geçen yıl yapılan değişiklik, tüm araçlarda plaka değişimini zorunlu kılıyor. Ay sonuna kadar plakalarını değiştirmeyenleri ceza bekliyor.

SON TARİH 31 OCAK: Kayıtlı araçların yeni plakaya geçişi için öngörülen 10 yıllık süre, Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle kısaltıldı. Yeni plakaya geçişi için son tarih 31 Ocak 2019

75-150 TL ARASI: Yeni plakalar yalnızca Trafik Dairesi tarafından yetkilendirilmiş plaka imalatçıları tarafından yapılıyor. Bir çift yeni plakanın maliyeti ise hangi imalatçıdan yaptırıldığına bağlı olarak 75 ile 150 TL arasında

MOBESE TANIYACAK: KKTC genelinde yeni plaka sistemine geçildikten sonra, plakayı tanıyan “T” serisi sabit radarlar ve MOBESE kameraları da yaygınlaştırılacak. Cezalar plakaya göre yazılacak ve kiralık araçlara aynı gün, diğer araçlara ise 1 haftada tebliğ edilecek

Duygu ALAN

Motorlu Araçlar Yol ve Trafik (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca Trafik Dairesi tarafından yetkilendirilmiş plaka imalatçılarından araç plakalarını değiştirmeleri için kaydı yapılmış araç sahiplerine tanınan süre doluyor.

Kaydı yapılmış araç plakalarında beyaz zemine geçilmesi için 10 yıl süre öngören tüzükte değişikliğe gidilerek süre aşağıya çekildi. Buna göre, kaydı yapılmış araba plakaları 31 Ocak 2019 tarihine kadar metal ve beyaz zemin üzerine siyah kabartmalı harf ile sayı olacak ve Motorlu Araçlar Mukayyitliği’nin de mührünü taşıyacak şekilde değiştirilecek. Plakalarını 31 Ocak’a kadar tüzük uyarınca değiştirmeyen kaydı yapılmış motorlu araç sahiplerine ciddi para cezası uygulanacak.

Koçan ve kimlik kartı ibraz zorunluluğu

KKTC’de yapılan ilk resmi plaka değişikliği uygulaması ile motorlu araç sahipleri artık kafasına göre plaka çıkaramayacak. Tüzükte belirtilen plaka Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi tarafından yetkilendirilmiş plaka imalatçılarından çıkarılacak. Plaka çıkarmak isteyen motorlu araç sahibi, ilgili plaka imalatçısına arabasının koçanını ve kimliğini ibraz etmek zorunda olacak. İbraz edilen koçan ve kimlik kartı sahibi ile çıkarılan plaka kayıt sistemine eklenecek. Bu uygulama ile plaka sahteleme ve bazı adli olayların da önüne geçilmiş olacak.

MOBESE sistemine entegre olacak

KKTC’de 2019 yılında hayata geçirilmesi hedeflenen Kent Güvenlik Sistemi’nde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) de olacak, plakalar bu sisteme entegre edilecek.

İlki Lefkoşa’da Haydar Aliyev Caddesi’nde kurulan “T” serisi sabit radarlardan 10 tane daha farklı bölgelere kurulacak. “T” serisi radarlar bu plakları okuyabilecek.

Polis arabalarındaki radar sistemler, sabit hız tespit kameraları da Kent Güvenlik Sistemi’ne entegre olduğunda bu plakaların takibi ve kontrolü de yapılabilecek.

Bu uygulama, seyrüseferi, sigortası olmayan, çalıntı veya herhangi bir suça karışmış, kayıttan düşmüş ama trafikte olmaması gereken arabaların da sistem üzerinden anında takip edilebilmesini sağlayacak.

Radar cezaları en geç 1 haftada tebliğ edilecek

Motorlu Araçlar Yol ve Trafik (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılacak plaka değişikliği uygulaması ile radar cezaları motorlu araç sahibine artık 3 ay sonra değil en geç 1 hafta içerisinde ibraz edilecek.

Böylece motorlu araba sahibi, sırf ceza kendisine geç ibraz edildiği için ana ceza miktarının 2 katını ödemek zorunda kalmayacak.

Kiralık araba şirketleri korunacak

Uygulama kiralık araba şirketlerini de koruyan bir uygulama. KKTC’de hemen her kentte birden çok kiralık araba şirketi var. KKTC’de araba kiralamanın standardı ise AB standartlarının çok altında. Bir kişi herhangi sadece sahip olduğu sürüş ehliyetini ibraz ederek, parasını verip istediği şirketten, arzu ettiği arabayı kiralayabiliyor. Kiralık araba kullanıcılarının çoğu da radarlara giriyor ancak bu radar cezaları mevcut koşullarda aylar sonra ilgili arabanın plaka sahibine ibraz edildiğinden bir kiralık araba şirketi sahibi 1 ay içerisinde onlarca radar cezası ödeme sıkıntısı ile karşı karşıya kalabiliyor.

Yeni plaka uygulamasının Kent Güvenlik Sistemi’ne entegre olması ile birlikte artık kiralık araba plakalarına yazılan cezalar anında ilgili şirkete ibraz edilecek, böylece cezayı şirket değil, arabayı kiralayan ilgili kişi ödemek zorunda kalacak.

Seyrüseferde online sisteme geçilecek

Motorlu Araçlar Yol ve Trafik (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca yapılan plaka değişikliğine bağlı olarak birçok yeni uygulama da sırasıyla hayat bulacak. KKTC’de Polis Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın veri altyapısı birbirini görmüyor ve üç birimde de üç farklı araba rakamı oluyor. Bu veri altyapısının tek bir portala indirgenmesi yönünde yürütülen çalışmada son aşamaya gelindi. Şubat sonu itibari ile test çalışması başlayacak, Nisan ayı gibi de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Hayata geçirilecek olan bu veri altyapısı çalışması ile araç muayene işlemlerinde vatandaşın elinde bir kağıt ile o daireden diğer daireye koşuşturma derdi son bulacak.

Tek bir portal üzerinden aracın muayene için randevusu alınabilecek, seyrüsefer işlemi, istenilen yerden, 7/24 yapılabilecek. Yine aynı portal üzerinden arabanın sigorta işlemleri de yapılabilecek.

“Unuttum” bahanesi olamayacak

Veri altyapı portalında bir de uyarı sistemi olacak. Bu sistem ile arabasının muayenesi, seyrüseferi ve sigortası yaklaşan motorlu araç sahiplerine SMS ile uyarı gönderilecek.

Ehliyette devrim

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma çerçevesinde sürüş ehliyetleri de değişecek ve her yıl ehliyet yenileme dönemi kapanacak.

KKTC sürüş ehliyeti hayata geçirilecek uygulama ile artık bir kere alınıp maddi anlamda yenileme gerektirmeden belli bir yaşa kadar kullanılabilecek. Bu bağlamda 10 yılda bir ehliyet sahibinin sağlıkdurumu hakkında bir kontrol olacak ama ehliyet yenileme ücreti talep edilmeyecek.

KKTC sürüş ehliyetine sahip olmak artık çok kolay olmayacak. 2019’daki uygulamalarla ehliyet sınav sistemi de değişecek. Bir diğer değişiklik de araç ruhsatlarında olacak. Ruhsatlar artık elde yazılmayacak.

Araç muayene sistemi değişiyor

Araç muayene sistemi de tamamen değişiyor. Yeni araç muayene sistemi kamu-özel işbirliği modeli ile yapılacak. Bir özel teşekkül, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı kontrolünde belirlenen standartlar dahilinde araç muayene istasyonları kuracak, bu istasyonlar, tamamen bilgisayarlı olacak. KKTC’de şuanda bazı araç tiplerinin muayenesi yapılamıyor. Ağır vasıtalar gözle muayene edilebiliyor. Motosikletler hiç muayene edilmiyor. Salon araçlarda da belli başlı muayeneler yapılabiliyor. Bununla ilgili teknik şartname hazırlandı. 2019 başında bir ihale süreci olacak. Kamu özel ortaklığı çerçevesinde uygulama hayata geçirilecek.

Bilgisayarlı muayene sistemi ile artık trafikte arabanın teknik sorunları nedeni ile meydana gelen trafik kazalarının, araba yangınlarının önüne geçilecek.

KKTC’ye ithal edilen ikinci el, 10-15 yaşında ağır vasıtaların belli bir teknik spekivasyon testinden geçirilip izinlendirilmesi noktasında da bu çalışmalar önem arz edecek.