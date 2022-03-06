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KKTC'de 315 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
Yeni Vaka!

"Toplam 20.559 test yapıldı, 315 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 452 kişi taburcu edildi"

 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.559 olup, 315 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 452 kişi taburcu edilmiştir.

 

151 kişi Lefkoşa, 86 kişi Girne, 47 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

6 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.559

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 315

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

 

Yerel Vaka Sayısı: 315     

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 452    

 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.970.503

     

Toplam Vaka Sayısı: 70.176      

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 66.374    

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3502

     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42

 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3455

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 199    

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5     

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :    

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 135

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 167

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2237       

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133982

 
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