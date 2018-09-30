Yeni yasama yılı bugün başlıyor

Cumhuriyet Meclisi’nin 9. Dönem 2. Yasama Yılı, genel kurul toplantısıyla yarın saat 10.00’da başlayacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre yasama yılının başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs konusunda elli yıldır sürdürülen müzakerelerde bir sonuç elde edilemeyeceğinin iyice belirgin hale geldiğini söyleyerek, 1959-60 Londra ve Zürih anlaşmalarının da Rum-Yunan ikilisi tarafından ortadan kaldırıldığını belirtti.

“İki toplumlu siyasi eşitliği de içeren Kıbrıs Cumhuriyetindeki ortaklığın işgal edildiğini” ifade eden Töre, “Böylece Kıbrıs Cumhuriyeti bir Helen devletine dönüştürülmüştür” dedi.

Töre, Türkiye’nin Garanti anlaşmalarıyla tek taraflı müdahale hakkı olmasaydı bugün Kıbrıs adasının da Girit gibi olacağını, adada belki de hiç Türk kalmayacağını belirtti. Töre, “Hepimiz Atlılar, Muratağa-Sandallar, Taşkent gibi toplu katliamlara uğrayacaktık” dedi.

Töre açıklamasına şöyle devam etti;

“Şimdilerde 1974 Barış Harekâtı sayesinde özgürüz, egemeniz, güvenlik içindeyiz. Devletimiz var. Anavatanımızın güçlü koruması altındayız. Açlık, sefalet, yokluk, acı ve göçmenlik dolu yıllar geride kaldı. Ekonomik sıkıntılar mutlaka aşılacaktır. Haksızlık, partizanlık ve yolsuzluklarla bütün kurumlarımız mücadele etmelidir.

Devletimiz ciddiyetle, dürüstlükle, doğrulukla ve insan sevgisiyle yönetilmelidir. Bilinmelidir ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoksa hiçbir şeyimiz yoktur. Atatürk’ün ifade ettiği ‘Cumhuriyet en büyük eserimizdir’ ifadesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde geçerlidir” dedi.

Töre, yeni yasama yılına başlarken Cumhuriyet Meclisi’ne başarı ve muvaffakiyetler diledi.