Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de, kovid-19 salgınının damgasını vurduğu 2020 yılını geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Salgının gölgesinde karşılanacak 2021 yılı için dile getirilen en büyük temenni ise sağlık…

31 Aralık Perşembe günü 2020 yılına veda edilecek ve saatler 00.00’ı gösterdiğinde 2021 yılı karşılanacak. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Cuma ise resmi tatil olacak.

RESTORANLARDA VE OTELLERDE YILBAŞI KUTLAMALARI YASAK

Ülkede, yine tüm dünyada olduğu gibi, 2021 yılı geçmiş yıllara göre farklı karşılanacak. Restoran, otel ve diğer eğlence mekânları, kovid-19 salgınına karşı alınan yasak kararları dolayısıyla, bu yıl için yılbaşı özel programları düzenleyemiyor.

Sağlık Bakanlığı, 15 Aralık 2020 tarihinden 01 Ocak 2021 tarihine kadar (her iki tarih dâhil) restoranlarda ve otellerde yapılacak olan yılbaşı kutlamalarının/ eğlencelerinin yasaklanmasına karar vermişti.

13. MAAŞ HAREKETLİLİĞİ…

Trafikte ve alışveriş mekânlarında ise, kamu çalışanlarına ve emeklilere 13. maaş ödemelerinin yapıldığı 25 Aralık Cuma gününden beridir bir nebze de olsa hareketlilik gözlemlendi.

TABİPLER BİRLİĞİ’NDEN KALABALIK ORTAMLARDA BULUNMAMA ÇAĞRISI

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, 2020 yılının son günleri ve yeni yılın karşılanacağı 31 Aralık gecesi için vatandaşı kalabalık ortamlarda bulunmamaya çağırarak, dikkat edilmesi gerekenlere vurgu yaptı.

Tabipler Birliği yaptığı açıklamada, “Bu yılbaşında kalabalık ortamlarda bulunmamakta fayda olduğu gibi, evlerimizde de kalabalık ortamdan kaçınmalı ve çekirdek ailemizle birlikte; risk grubundaki kişileri de koruyarak hareket etmeliyiz. Sevdiklerimize, dostlarımıza zarar vermemek adına doğru olan bu dönemde kendi evimizde kendi hane halkımızla veya az sayıda kişiyle olmamızdır” ifadelerini kullandı.

POLİS ÖNLEMLERİ VE UYARILARI…

Polis Genel Müdürlüğü, halkın yeni yıl kutlamalarını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için gerekli tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemlerini en üst seviyeye çıkardığını duyurdu.

Polis Genel Müdürlüğü, şikâyetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek ve anında hizmet verebilmek maksadıyla “155 Polis İmdat”, “199 İtfaiye”, “156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatları ile 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

Polis Genel Müdürlüğü, yayımladığı yılbaşı mesajında, vatandaşa şu uyarıları yaptı:

“-Son günlerde Covid 19 vaka sayılarının artmasından dolayı halkımızın korona virüs salgını kapsamında alınan tüm kurallara uymaya davet eder, hem sizlerin hem de sevdiklerinizin sağlığı için maske takmanın ve sosyal mesafeyi korumanın 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının 36’ıncı maddesi uyarınca yasal zorunluluk olduğunu bir kez daha hatırlatırız.

-Trafik kurallarına mutlaka uyunuz.

-Aracınızı kullanırken yolların konumunu dikkate alarak gerekli özeni gösteriniz.

-Sizin ve/veya başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananlar ile trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden “polise” bildiriniz.

-Alkol almışsanız araç kullanmayınız. Gerekirse polisten yardım talep ediniz.

-Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız.

-Trafikte önceliğiniz, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun.

-Yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silah kullanmayınız. Kullanılmasının suç olduğunu unutmayınız.

-Suç işleyen kişileri derhal en yakın polis karakoluna bildiriniz.

-Yaşam hakkının her şeyin üzerinde olduğunu unutmayınız ve bunu kimsenin elinizden almasına asla izin vermeyiniz.”

“POLİS-HALK İŞ BİRLİĞİNE SON DERECE ÖNEM VERİYORUZ”

“Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarının önlenmesinde polis-halk iş birliğine son derece önem veriyoruz” ifadelerine yer verilen Polis Genel Müdürlüğü mesajında, halkın bu bilinçle polise her zaman yardımcı olacağına inanç belirtildi.

Mesajda, “Sevincinizin üzüntüye dönüşmemesi ve istenmeyen üzücü olayların meydana gelmemesi en büyük dileğimizdir. Bu vesileyle, değerli halkımızın yeni yılını içtenlikle kutlar, 2021 yılının, Halkımıza, Devletimize ve Ülkemize hayırlı olmasını dileriz” denildi.

YILBAŞINDA YAĞMUR BEKLENMİYOR

Kıbrıs, yeni yılı açık ve az bulutlu havayla karşılayacak. Yılbaşında yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, 2020’nin son günleri ve 2021’in ilk günlerinde hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 ºC dolaylarında seyredecek.

PİYANGOLAR, YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞLERİNDE MİLYONLAR DAĞITACAK

Birçok vatandaş, yılbaşlarının belki de en büyük heyecanı olan piyangolara umut bağlamış durumda…

Hem KKTC Devlet Piyangosu hem de Türkiye Milli Piyangosu, yılbaşı özel çekilişleriyle büyük ikramiyeler dağıtacak.

KKTC Devlet Piyangosu, yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 2 milyon TL. Devlet Piyangosu, 31 Aralık çekilişinde toplam 4 milyon 486 bin 250 TL ödül dağıtacak.

Türkiye Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi ise 100 milyon TL. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin lira olacak.

CEZAEVİNDE KAPALI GÖRÜŞ YAPILACAK

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkûm ve tutuklular, yılbaşında kapalı görüş sistemiyle aile ve yakınlarıyla görüşecek.

Merkezi Cezaevi'nde yeni yıl nedeniyle her yıl açık görüşme yapılmaktaydı ancak bu yıl kovid-19 nedeniyle kapalı görüşme yapılacak.