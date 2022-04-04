Yeniboğaziçi Belediyesi süresiz oturma eylemi başlattı

Yeniboğaziçi Belediyesi, Cumhuriyet Meclisi önünde, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin de kapatılmasını öngören yasal düzenlemelere karşı süresiz oturma eylemi başlattı.

Eyleme, Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Meclis Üyeleri, belediye çalışanları ve köylüler katılıyor.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, değer ve kültürü olan bir beldenin belediyesinin kapatılmasının söz konusu olduğundan tedirginlik yaşadıklarını söyledi.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin sağlık ve sakin yaşam felsefesini esas alan Cittaslow ağının Kıbrıs’taki başkenti olduğuna dikkat çeken Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin bu ünvanı Baf ve Limasol belediyelerini geride bırakarak kazandığına dikkat çekti.

Bunun Avrupa’da çok tartışıldığını, Kıbrıs Rum kesiminden Cittaslow'a şikayetler yazıldığını anlatan Zurnacılar, Cittaslow merkezinden gelen cevabın ise Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Kıbrıs'ın Cittaslow başkenti olduğu ve adadan Cittaslow üyeliği başvurularının Yeniboğaziçi Belediyesi’ne yapılacağı yönünde olduğunu vurguladı.

Cittaslow başkenti olarak, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyelerini de kendilerine has özelliklerinden dolayı Cittaslow'a üye yaptıklarını da belirten Zurnacılar, üyelik sayesinde belediye bayrağının 34 ülkedeki 283 belediyede dalgalandığını ifade etti.

Zurnacılar, “Yeniboğaziçi Belediyesi kapatılırsa bu ağ çöker ve Güney Kıbrıs bu ünvanı alır, bir daha geri vermez” dedi.

Yeniboğaziçi’nin son dönemde 15 binden fazla göç aldığını belirten Zurnacılar, bunun nedeninin de Yeniboğaziçi bölgesinin imar planında Cittaslow kriterleri dikkate alınarak tasarlanması olduğunu ifade etti.

Belde nüfusunun 20 bin civarında olduğunu ancak, nüfusun 5 bin olduğu 1995'te hayata geçen Belediyeler Yasası’ndaki düzenlemelerle idare edildiğine dikkat çeken Zurnacılar, bugün Yeniboğaziçi Belediyesi’nin kendi kendine yeten bir belediye olduğunu ve kapatılmaması gerektiğini kaydetti.

Konuyla ilgili olumlu ve akılcı bir karar çıkana kadar eylemin devam edeceğini açıklayan Zurnacılar, belediyenin kapatılmasının tüm ülkeye zarar vereceğini söyledi.