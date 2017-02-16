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Yeniboğaziçi’nde “Organik Tarıma giriş”

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Yeniboğaziçi’nde “Organik Tarıma giriş”
Yeniboğaziçi’nde cittaslow köy pazarı projesi kapsamında “Organik Tarıma Giriş” konulu eğitim verilecek.

eniboğaziçi’nde cittaslow köy pazarı projesi kapsamında “Organik Tarıma Giriş” konulu eğitim verilecek.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre eğitim, 23, 24 ve 25 Şubat tarihlerinde Yeniboğaziçi Belediyesi Cittaslow Ofisi’nde 10.00-12.30 saatleri arasında verilecek.

Eğitimler hakkında bilgi veren Cittaslow KKTC ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, “Sağlıklı bir gelecek ve sağlıklı gıdaya ulaşmak için eğitimlerimiz devam ediyor. Doğa ve insan dostu gıda tüketmek isteyen, gıdasının tüm üretim aşamalarını öğrenmek isteyen üretici-tüketici tüm halkımızı ücretsiz eğitimlerimize bekliyoruz” dedi.

Salamis Slow Food Yerel Birliği Lideri Umut Kurşun ise, bahçesinde veya arazisinde organik gıda yetiştirmek, doğayla dost üretim yapmak, hobi bahçesi kurmak isteyenlerle organik üretim, satış-pazarlama yapmak isteyen girişimciler ve cittaslow köy pazarı üreticilerini eğitimlere katılmaya davet etti.

Yerel ve doğal ürünlerin yerini giderek endüstriyel ürünlerin aldığına dikkat çeken Kurşun, üretimin yapıldığı toprağın, pestisit, yapay gübreler, hormon, ilaç gibi kimyasallarla kirletilmesi ve bu kirliliğin toprağa, suya, bitki ve hayvanlara ve son olarak tüketici insana geçmesinin tüm yaşamı kirlettiğini ifade etti. Kurşun, ülkede iyi, temiz, adil gıda için tohumdan sofraya gıda zincirinin denetlenebileceği bir sistemin kurulması gerektiğini ve başta kanser gibi hastalıkların önüne geçilmesi açısından bu eğitimlerle halkın bilinçlendirilmesinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

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