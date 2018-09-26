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Yeniceköy’de kan verip, can oluyoruz…

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30 Eylül Pazar günü, sabah 09:00-12:00 saatleri arasındaYeniceköy’de, civar köyler olan Kalavaç ve Çukurova halkının da katılımıyla “KAN BAĞIŞI” gerçekleşecek…
Yeniceköy’de kan verip, can oluyoruz…

30 Eylül Pazar günü, sabah 09:00-12:00 saatleri arasında Yeniceköy’de, civar köyler olan Kalavaç ve Çukurova halkının da katılımıyla “KAN BAĞIŞI” gerçekleşecek…

İlk olarak geçtiğimiz hafta Dilekkaya’da gerçekleşen kan bağışı organizasyonunun ikinci durağı Yeniceköy Spor Kulübü olacak.

Türk Kızılayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği tarafından,‘Kan Bağışının Toplumsal Önemi’nin de vurgulandığı kan bağışı günleri Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler öncülüğünde gerçekleşirken,Yeniceköy Muhtarı Mehmet İyici, Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy ve Çukurova Muhtarı Yusuf Sofu köylüleri ile birlikte katılım sağlayacak.

Her gidilen bölgede eğitim yaparak, sorunlara eğilmek ve kan temin etmek için gönüllü bağışçılar bulmayı amaçlayanKuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, Değirmenlik Belediyesi ile işbirliği içerisinde, beldemize bağlı tüm köylere gidecek.

Ayıracağınız 30 dakika ile hayatlar kurtarabilirsiniz…

  • 18-65 yaş aralığında 50 kg’ın üzerinde her sağlıklı birey kan bağışçısı olabilir.
  • Erkekler 3 ay ara ile kadınlar 4 ay ara ile kan bağışında bulunabilirler.
  • Bağışladığınız kanlar uluslararası laboratuvar yöntemleri ile tetkik edilir.
  • Bağışlanan kanlar 3 ürüne ayrılır. Bunlar eritrosit, trombosit ve plazmadır. Bir kişinin bağışlayacağı kan 3 kişi için umut olur.

NOT: Değirmenlik Belediyesi kan bağışlayan halkımıza döner ve ayran ikramında da bulunacaktır...

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