Yenierenköy'de yapılan 90 PCR,170 antijen testinin sonucu açıklandı

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sosyal medya hesabından duyurdu:

Değerli Vatandaşlarım,

Dün bölgemizde 90 Vatandaşımıza PCR testi ve bugün 170 esnafımıza Antijen test yapılmıştır. Yapılan PCR ve Antijen testlerimizin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bu şekilde devam edersek bölgemizde vakaların sıfırlanacagı ve yeni bir vaka çıkmayacağını çok net söyleyebilirim. Vatandaşlarımızdan ricam misafirlik yapmadan, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönündedir.

Sağlıcakla kalın